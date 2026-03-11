Συνήθως αρχίζει με ένα ελαφρύ «γαργάλημα» στη μύτη. Ακολουθούν τα φτερνίσματα και λίγο αργότερα τα μάτια αρχίζουν να δακρύζουν. Για όσους έχουν εμπειρία, αυτά είναι τα πρώτα σημάδια ότι ξεκινά η εποχή των αλλεργιών. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, φαίνεται πως η περίοδος αυτή κάνει την εμφάνισή της όλο και πιο νωρίς. Για πολλούς ανθρώπους αυτό σημαίνει ότι έχει φτάσει η στιγμή να εφοδιαστούν με χαρτομάντιλα και αντιισταμινικά.

Γιατί αυξάνονται τα επίπεδα γύρης

Η ποσότητα της γύρης που κυκλοφορεί στον αέρα κάθε άνοιξη επηρεάζεται από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, ο άνεμος και ο παγετός.

Όταν το έδαφος ζεσταίνεται, τα δέντρα και τα φυτά «ενεργοποιούνται» και αρχίζουν να απελευθερώνουν γύρη. Οι βροχές μπορούν προσωρινά να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα, ενώ ο παγετός περιορίζει για ένα διάστημα την παραγωγή γύρης. Ωστόσο, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά, το έδαφος στεγνώνει και η άνοιξη προχωρά, τα επίπεδα της γύρης μπορεί να αυξηθούν γρήγορα.

Ο άνεμος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διασπορά της γύρης. Ακόμη κι αν στην περιοχή σας τα δέντρα δεν έχουν αρχίσει να παράγουν μεγάλες ποσότητες, οι άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν γύρη από περιοχές που βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Όλο και νωρίτερα η περίοδος των αλλεργιών

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εποχή των αλλεργιών δεν γίνεται μόνο πιο έντονη, αλλά και μεγαλύτερη σε διάρκεια. Για τον λόγο αυτό, η προετοιμασία από νωρίς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Η λήψη προληπτικών μέτρων πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα μπορεί να μειώσει σημαντικά την έντασή τους και να βοηθήσει τους πάσχοντες να περάσουν τους ανοιξιάτικους μήνες πιο άνετα.

Πώς να προετοιμαστείτε

Ξεκινήστε εγκαίρως τη φαρμακευτική αγωγή: Αν χρησιμοποιείτε στεροειδή ρινικά σπρέι, καλό είναι να μην περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ρινική συμφόρηση. Τα συγκεκριμένα φάρμακα χρειάζονται συνήθως 1-2 εβδομάδες για να δράσουν πλήρως, επομένως η έγκαιρη έναρξη μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Ελέγχετε τις προβλέψεις για τα επίπεδα γύρης: Πολλές μετεωρολογικές υπηρεσίες δημοσιεύουν καθημερινές εκτιμήσεις για τη γύρη. Η ενημέρωση για τα επίπεδα μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε καλύτερα τις υπαίθριες δραστηριότητές σας. Συνήθως είναι χαμηλότερα πριν από την ανατολή του ήλιου και μειώνονται ξανά αργά το απόγευμα.

Μειώστε την έκθεση στη γύρη μέσα στο σπίτι: Κρατήστε κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο. Προτιμήστε κλιματισμό ή συστήματα εξαερισμού με φίλτρα. Όταν επιστρέφετε στο σπίτι, βγάλτε τα παπούτσια στην είσοδο, αλλάξτε ρούχα και κάντε ντους για να απομακρύνετε τη γύρη από το δέρμα και τα μαλλιά.

Προστατεύστε μάτια και αναπνευστικό σύστημα: Τα γυαλιά ηλίου με περιμετρική κάλυψη μπορούν να προστατεύσουν τα μάτια από τα αιωρούμενα σωματίδια που προκαλούν φαγούρα και δακρύρροια. Παράλληλα, οι μάσκες μπορούν να περιορίσουν την εισπνοή γύρης όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

Καθαρίστε τις ρινικές οδούς από ερεθιστικούς παράγοντες: Η χρήση φυσιολογικού ορού ή ειδικών ρινικών σπρέι για έκπλυση των ιγμορείων μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της γύρης από τη μύτη, μειώνοντας τον ερεθισμό και προσφέροντας ανακούφιση.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό

Αν τα προληπτικά μέτρα δεν επαρκούν για τον έλεγχο των συμπτωμάτων, ίσως είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έναν αλλεργιολόγο. Οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους παράγοντες που προκαλούν τις αλλεργικές αντιδράσεις και να προτείνουν εξατομικευμένες θεραπείες.

