Το κεφάλαιο Νίκος Σύκας έκλεισε χθες και επίσημα, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου να απορρίψει το αίτημά του για έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε να μην εξεταστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Ταυτόχρονα, έκλεισε και το εσωκομματικό μέτωπο που είχε ανοίξει απρόσμενα.

Στο άκουσμα της χθεσινής απόφασης του Δικαστηρίου, χαμόγελα ανακούφισης ζωγραφίστηκαν σε αρκετά χείλη στην Πινδάρου. Από σήμερα, το κόμμα μπαίνει πλέον και επίσημα σε προεκλογικούς ρυθμούς, με το Ανώτατο Συμβούλιο να επικυρώνει το πρωί, πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο, την υποψηφιότητα του Ανδρέα Μιχαηλίδη. Ο τέως πρόεδρος του ΚΟΑ και πρώην βουλευτής καταλαμβάνει και επίσημα τη θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λεμεσό.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό βρίσκονται σε εγρήγορση, με τις μηχανές του κομματικού μηχανισμού να δουλεύουν πυρετωδώς, προκειμένου να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της συσπείρωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή ο ΔΗΣΥ είναι τα χαμηλά ποσοστά συσπείρωσής του. Η αύξηση της συσπείρωσης των συναγερμικών ψηφοφόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση μιας κρίσιμης μάχης για το κόμμα.

Εκλογικός στόχος του ΔΗΣΥ παραμένει η πρωτιά. Παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφεται πιθανότητα το κόμμα να βρεθεί στη δεύτερη θέση και να χάσει την πρωτιά από το ΑΚΕΛ, στην Πινδάρου επικρατεί αισιοδοξία ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί.

Το σημερινό Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος φιλοδοξεί να στείλει μηνύματα ενότητας και συστράτευσης. Σε αυτό το πνεύμα αναμένεται να κινηθεί και η ομιλία της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, η οποία θα καλέσει όλους να δώσουν τη μάχη, τόσο για τη διατήρηση της πρωτιάς όσο και για τη συγκράτηση των ποσοστών του κόμματος.

Σημείο αναφοράς του σημερινού Συνεδρίου θα αποτελέσουν οι χαιρετισμοί που θα απευθύνουν οι δύο τέως ισχυροί άνδρες του ΔΗΣΥ: ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασιάδης και ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Η παρουσία και οι παρεμβάσεις τους έχουν συμβολικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να σταλούν μηνύματα ενότητας προς τον κόσμο του Συναγερμού.

Το τελετουργικό μέρος του Συνεδρίου θα ξεκινήσει με ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ Ευθύμιου Δίπλαρου και θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των 56 υποψηφίων βουλευτών του κόμματος, οι οποίοι θα ανακοινωθούν ανά επαρχία.

Πρόσφατα έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, που αφορούσαν τις δύο κενές θέσεις στη Λάρνακα και τη μία κενή θέση στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, για την επαρχία Λάρνακας οι δύο κενές θέσεις καλύφθηκαν από τους Ευριπίδη Φράγκο και Αργυρό Ευαγγέλου, ενώ για την επαρχία Πάφου η κενή θέση καλύφθηκε από τον Κωνσταντίνο Καρσερά, πρόεδρο της ΠΟΦΕΝ.