Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε όπως απορρίψει το αίτημα του Νίκου Σύκα για έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε να μην εξεταστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ που αφορά τη διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης.

Το Δικαστήριο κλήθηκε να κρίνει κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και το καταστατικό του κόμματος.

Η κύρια αίτηση αφορά την ακύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου και θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Δικαστήριο καταληκτικά σημειώνει:

«Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι δεδομένης της φύσης του διατάγματος και ότι αυτό ενδεχομένως να επιφέρει τελεσίδικα αποτελέσματα, η υπόθεση του Αιτητή για να μπορούσε να επιτύχει θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή, να πρόκυπτε ξεκάθαρη παράβαση των προνοιών του καταστατικού και των δικαιωμάτων του, κάτι το οποίο όπως αναφέρθηκα και ανωτέρω, δεν συμβαίνει. Για όλους τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω, η παρούσα Αίτηση, δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη και θα πρέπει να απορριφθεί. Κατά συνέπεια, η Αίτηση απορρίπτεται. Έχει δηλωθεί από αμφότερες τις πλευρές ότι δεν τίθεται θέμα εξόδων. Ως εκ τούτου, καμία διαταγή για έξοδα».