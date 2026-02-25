Από την απόφαση που θα εκδώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε σχέση με την υπόθεση του βουλευτή Νίκου Σύκα, ο οποίος κατέθεσε προσφυγή κατά του κόμματος για την απόφαση αφαίρεσής του από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού, κρέμονται στον ΔΗΣΥ. Τυχόν δικαίωση της προσφυγής του Νίκου Σύκα σημαίνει αυτόματα ακύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται συνολικά η διαδικασία.

Συνεπώς, και το ερχόμενο Σάββατο είναι πολύ πιθανό να μην πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου του κόμματος για επικύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου και να πραγματοποιηθεί τελικά μόνο το Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, με παρουσίαση και των 56 υποψηφίων βουλευτών του κόμματος.

Κατά τη χθεσινή αγόρευση του δικηγόρου του Νίκου Σύκα στο Δικαστήριο, ήγειρε ζήτημα αντικαταστατικής απόφασης από μέρους του ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με τη θέση της πλευράς Σύκα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό η εκλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω εκλογικής διαδικασίας και ότι τα συλλογικά όργανα δεν έχουν εξουσία να αλλοιώνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Τονίστηκε επίσης πως στις 13/10/2025 το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ επικύρωσε με απόφασή του το ψηφοδέλτιο.

Σημειώθηκε ακόμη ότι στο καταστατικό υπάρχει πρόνοια για παρακολούθηση και εξέταση της διαγωγής των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ωστόσο, όπως υποστηρίχθηκε, η απόφαση διαγραφής ελήφθη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του κ. Σύκα, χωρίς το θέμα να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η απόφαση αναμένεται να γίνει γνωστή πιθανότατα αύριο, αφού, όπως αναφέρθηκε και από πλευράς Δικαστηρίου, το ζήτημα θα ξεκαθαρίσει πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου του ΔΗΣΥ.

Στην Πινδάρου υπάρχει προβληματισμός από τη συνολική εξέλιξη και την πιθανότητα ακύρωσης της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Η απόφαση που λήφθηκε, όπως σημειώνουν πηγές της Πινδάρου, ήταν καθαρά πολιτική. Εκτιμούσαν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να μην οδηγηθούν στα άκρα, αποφεύγοντας τη δημιουργία ενός ακόμη μετώπου εσωστρέφειας στο κόμμα.

Αυτό που προβληματίζει την ηγεσία του κόμματος είναι ο επικοινωνιακός χειρισμός της υπόθεσης στην περίπτωση που τελικά η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου ανατραπεί και το Σάββατο παρουσιαστεί, μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους, και ο Νίκος Σύκας. Η στιγμή της παρουσίασης εκτιμάται ότι θα είναι άβολη τόσο για την πρόεδρο του κόμματος όσο και για την υπόλοιπη ηγεσία, ενώ θα υπάρξει και κριτική από πολιτικούς αντιπάλους, έστω κι αν αυτή προκύψει κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Εσωκομματικά, στην Πινδάρου καταγράφεται μουρμούρα για το γεγονός ότι ο βουλευτής του κόμματος προσέφυγε ουσιαστικά εναντίον της απόφασης της παράταξής του. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ανησυχία για το κόστος που ενδέχεται να έχει για το κόμμα η όλη υπόθεση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, όταν έγινε γνωστή η καταγγελία της συντρόφου του στην Αστυνομία.

Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα απέσυρε το παράπονό της, ενώ η εξέταση της υπόθεσης συνεχίζεται από πλευράς Αστυνομίας, μετά και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να προχωρήσει σε άρση της ασυλίας του βουλευτή.

Απ’ εκεί και πέρα, το Σάββατο θα γίνει η παρουσίαση όλων των υποψηφίων του κόμματος. Οι δύο εκκρεμότητες που υπήρχαν αφορούσαν τα ψηφοδέλτια των επαρχιών Λάρνακας και Πάφου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι και οι δύο έχουν κλείσει. Συγκεκριμένα, για την επαρχία Λάρνακας, οι δύο κενές θέσεις του ψηφοδελτίου καλύπτονται, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους Ευριπίδη Φράγκο και Αργυρό Ευαγγέλου, ενώ για την επαρχία Πάφου η κενή θέση αναμένεται να καλυφθεί από τον Κωνσταντίνο Καρσερά, πρόεδρο της ΠΟΦΕΝ.

Το Παγκύπριο Συνέδριο του ΔΗΣΥ είναι προγραμματισμένο για τις 10:30 το πρωί στο Pavilion στη Λευκωσία. Αν τελικά συνεδριάσει και το Ανώτατο Συμβούλιο, η συνεδρία θα προηγηθεί του συνεδρίου.

Παρουσιάζει τους 56 και το Volt

Τους 56 υποψηφίους του για τις βουλευτικές εκλογές θα παρουσιάσει το Σάββατο και το Volt. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, η παρουσίαση θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Discovery Amphitheatre του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

«Η εκδήλωση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας και τη δημόσια παρουσίαση της πολιτικής μας κατεύθυνσης για τον ρόλο της Βουλής ως χώρου ουσιαστικού ελέγχου, λογοδοσίας και εφαρμογής πολιτικών», αναφέρεται.

Θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι όλων των επαρχιών, καθώς και οι βασικοί άξονες της εκστρατείας.