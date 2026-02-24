Στο μικροσκόπιο του Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τέθηκε σήμερα η αστική αγωγή που καταχώρισε ο βουλευτής Λεμεσού Νίκος Σύκας εναντίον του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε σχέση με την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για τη διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο Λεμεσού, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του ερχόμενου Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Σύκας, διά του δικηγόρου του Χρίστου Πουργουρίδη, αιτήθηκε την έκδοση προσωρινού διατάγματος ώστε να μην εξεταστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ που αφορά τη διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, εκ μέρους του νομικού Κρις Τριανταφυλλίδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό, εμφανίστηκε η δικηγόρος Μαρία Γιατρού.

Σύμφωνα με τη θέση της πλευράς Σύκα, στον Δημοκρατικό Συναγερμό η εκλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω εκλογικής διαδικασίας και τα συλλογικά όργανα δεν έχουν την εξουσία να αλλοιώνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο κ. Πουργουρίδης, αγορεύοντας, τόνισε ότι διαφωνεί «κάθετα, οριζόντια και με κάθε τρόπο» με τη θέση του ΔΗΣΥ.

Σημείωσε ότι στο καταστατικό υπάρχει πρόνοια για παρακολούθηση και εξέταση της διαγωγής υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ωστόσο, όπως υποστήριξ, η απόφαση διαγραφής ελήφθη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του κ. Σύκα, χωρίς να παραπεμφθεί το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τόνισε ότι το Εκτελεστικό Γραφείο ενήργησε παράνομα και αντικαταστατικά, επισημαίνοντας ότι μόνο εφόσον εξεταστεί η καταγγελία από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία υποβάλλει τα πορίσματά της στο Εκτελεστικό Γραφείο, μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση. Ως εκ τούτου, χαρακτήρισε καταδήλως αντικαταστατική την ενασχόληση του Πολιτικού Γραφείου.

Ο κ. Πουργουρίδης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στην ιστορία του ΔΗΣΥ ουδέποτε το Πολιτικό Γραφείο ανέτρεψε απόφαση του Εκτελεστικού. Υπογράμμισε επίσης ότι παραβιάζεται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, το οποίο μπορεί να περιοριστεί μόνο εάν εφαρμοστούν οι πρόνοιες του καταστατικού.

«Δεν ζητούμε χρηματική αποζημίωση, αλλά την ανατροπή της παρανομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι εάν ο κ. Σύκας παραμείνει εκτός ψηφοδελτίου, η πολιτική του καριέρα θα καταστραφεί. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν τηρήθηκε το καταστατικό και παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς και οι κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης, αφού –όπως υποστήριξε– δεν κλήθηκε να ακουστεί.

Από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, διά της δικηγόρου Μαρίας Γιατρού, τονίστηκε ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και ότι το ζήτημα έχει αποσταλεί στο Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ανέφερε πως θα επιφυλάξει την απόφασή του πριν από τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου. Τόνισε ότι δεν κρίνεται η ίδια η απόφαση, αλλά η διαδικασία που ακολουθήθηκε και κατά πόσο τηρήθηκε το καταστατικό.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σημείωσε θα δώσει την απόφασή του πριν από τις 28 Φεβρουαρίου και πριν από τη συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου του κόμματος.