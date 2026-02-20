Περιμένοντας ξανά το Δικαστήριο να αποφασίσει… Δεν τους έφταναν όλα τα άλλα και τα τρεχάματα της προεκλογικής περιόδου, έχουν τώρα να διαχειριστούν και την αγωγή του Νίκου Σύκα. Ο βουλευτής Λεμεσού άνοιξε για τα καλά μέτωπο με το κόμμα του, σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή και στην πιο «καυτή» εκλογική αναμέτρηση που έχει ενώπιόν του ο ΔΗΣΥ, κινούμενος δικαστικά εναντίον της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου, μετά την καταγγελία που έγινε εις βάρος του για ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Η παραπονούμενη, βέβαια, απέσυρε το παράπονό της, ωστόσο η Αστυνομία προχωρά κανονικά με την εξέταση της υπόθεσης βιαιοπραγίας. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να άρει την ασυλία του βουλευτή Λεμεσού του ΔΗΣΥ, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ επικύρωσε την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου και της ηγεσίας για αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Δεν προχώρησε, ωστόσο, σε οποιαδήποτε άλλα μέτρα, μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης.

Χθες συνεδρίασε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, με το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίας να αφορά την εξέλιξη που προέκυψε στο δικαστήριο μετά την απόφαση του Νίκου Σύκα να προχωρήσει με αγωγή κατά της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου. Η όλη διαδικασία στο Δικαστήριο θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ για έγκριση του ψηφοδελτίου και λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού.

Με βάση την εσωκομματική κατάταξη για τους υποψηφίους της επαρχίας, πρώτος επιλαχών είναι ο τέως πρόεδρος του ΚΟΑ και πρώην βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης. Το Ανώτατο Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την αντικατάσταση του Σύκα με τον Μιχαηλίδη.

Στην περίπτωση, βέβαια, που υπάρξει ανατροπή λόγω δικαστικής απόφασης που να δικαιώνει τον Νίκο Σύκα, κρίνοντας παράνομη την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, τότε δεν θα αντικατασταθεί και θα συμπεριληφθεί κανονικά στο ψηφοδέλτιο. Σε αυτό το σενάριο, το οποίο απεύχεται η ηγεσία της Πινδάρου, δεν θα συνέλθει το Ανώτατο Συμβούλιο, αλλά θα προκηρυχθεί Παγκύπριο Συνέδριο, κατά το οποίο θα γίνει η παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος σε όλες τις επαρχίες.

Στην Πινδάρου υπάρχει έντονος προβληματισμός για το θέμα, καθώς εκτιμάται ότι θα στοιχίσει πολιτικά στο κόμμα, εάν ο Νίκος Σύκας περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της υπόθεσης εναντίον του. Επίσης, το γεγονός ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν μέχρι εδώ, ενώ αρχικά τα μηνύματα που εισέπραττε η Πινδάρου ήταν ότι δεν θα έφταναν στο Δικαστήριο, έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο εσωστρέφειας στο κόμμα.

Πέραν των συζητήσεων και των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο στη Λεμεσό, σε κεντρικό επίπεδο υπάρχει έντονη εσωκομματική μουρμούρα για τη συνολική στάση του βουλευτή. Πολλοί, μάλιστα, υπενθυμίζουν την περίπτωση του Ανδρέα Τταουξιή, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές του 2021 στην επαρχία Λάρνακας και, όταν προέκυψε θέμα με καταγγελία εις βάρος του στην Αστυνομία, αποχώρησε από μόνος του από τους υποψηφίους. Όπως αναφέρεται, θα μπορούσε και ο Νίκος Σύκας να πράξει το ίδιο, προκειμένου να διευκολύνει το κόμμα ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης του ερχόμενου Μαΐου. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Ταμείο Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών

Παρουσιάστηκε την Τρίτη το βράδυ, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επαρχιακής Γραμματείας Αμμοχώστου, η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη σύσταση Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών.

Την πρόταση νόμου ανέλυσαν οι βουλευτές Αμμοχώστου Γιώργος Κάρουλλας, Ονούφριος Κουλλάς και Νίκος Γεωργίου, καθώς και η βουλεύτρια Κερύνειας Ρίτα Σούπερμαν, παρουσιάζοντας τις βασικές πρόνοιες και τη φιλοσοφία της.

Στην εκδήλωση μίλησε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, η οποία αναφέρθηκε στις ανεπαρκείς προσπάθειες που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα για μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική προσφυγική πολιτική.

Όπως, όμως, σημείωσε, στην πορεία έγιναν σημαντικά βήματα, με μπροστάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως η σύσταση του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, η τιτλοποίηση κατοικιών και η διαγραφή προπολεμικών χρεών – πολιτικές που υλοποιήθηκαν επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη.

Αργότερα, επί διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού, προχώρησε η εξίσωση ωφελημάτων για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, αυξήθηκε η επιδότηση ενοικίου και η στεγαστική βοήθεια, ενώ τροχοδρομήθηκαν σχεδιασμοί για βελτίωση των κριτηρίων του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι ο προσφυγικός κόσμος χρειάζεται περισσότερα. Για τον λόγο αυτό, από το περασμένο καλοκαίρι κατατέθηκε πρόταση νόμου για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών, το οποίο θα αφορά όλους τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας, ανεξαρτήτως του αν κατέχουν την προσφυγική ιδιότητα, καθώς η απώλεια χρήσης αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών και συνιστά ζήτημα δικαιοσύνης.