Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ασκεί κριτική στο ΑΚΕΛ για την αντιμετώπιση της στο ζήτημα της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την Γάζα, ενώ παράλληλα αφήνει αιχμές για έλλειψη ενημέρωσης από την Κυβέρνηση για το θέμα.

Η Αννίτα Δημητρίου υπογραμμίζει ότι «τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα». Προσθέτει ότι η ανάγνωση του ΑΚΕΛ φανερώνει «μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής, μακριά από τον πολιτικό ρεαλισμό και τη σύγχρονη διπλωματική πραγματικότητα».

Θέση του ΔΗΣΥ είναι πως η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο η κ. Δημητρίου υπενθυμίζει και την υποχρέωση της Κυβέρνησης να ενημερώνει έγκαιρα και ουσιαστικά τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για τους στόχους και τις επιδιώξεις της.

Αυτούσιο το περιεχόμενο της δήλωσης της Αννίτας Δημητρίου:

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν την περιοχή μας και εμπλέκονται χώρες όπως οι ΗΠΑ.

Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να απορρίπτεται ή να δαιμονοποιείται αλλά ούτε και να εξετάζεται με το φίλτρο των ιδεολογικών αγκυλώσεων, όπως πράττει το ΑΚΕΛ.

Η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ φανερώνει μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής, μακριά από τον πολιτικό ρεαλισμό και τη σύγχρονη διπλωματική πραγματικότητα.

Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν πρόθεση συμμετοχής υπό το καθεστώς παρατηρητή, για ένα θέμα που αφορά την Γάζα. Η χώρα μας αποτελεί το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή και επιπλέον έχει ήδη διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος.

Ο ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός της χώρας είναι αποτέλεσμα μιας επί σειράς ετών υπεύθυνης πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής, η οποία ορθά συνεχίζεται.

Η θέση ωστόσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν, δεν αναιρεί την υποχρέωση της Κυβέρνησης να ενημερώνει έγκαιρα και ουσιαστικά τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για τους στόχους και τις επιδιώξεις της.