Ενώπιον του Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ήταν ορισμένη σήμερα Τρίτη, η αστική αγωγή που καταχώρισε ο βουλευτής Λεμεσού Νίκος Σύκας εναντίον του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε σχέση με την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για τη διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του ερχόμενου Μαΐου.

Η πλευρά του κ. Σύκα, διά του δικηγόρου του Χρίστου Πουργουρίδη, καταχώρισε και αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος, με κύριο στόχο την αναστολή της απόφασης του κόμματος μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης.

Από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης, δια της δικηγόρου κ. Μαρίας Γιατρού, ανέφερε κατά τη σημερινή διαδικασία, η οποία ήταν σύντομη, ότι εμφανίζεται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του, τονίζοντας πως θεωρεί την αίτηση πρόωρη και ζητώντας χρόνο, επισημαίνοντας ότι θα καταχωρίσει ένσταση.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, σημείωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να εκδικαστεί πριν από τις 28 Φεβρουαρίου και πριν από τη συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος, το οποίο θα εξετάσει το θέμα την ίδια ημέρα.

Ζήτησε όπως από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού καταχωριστεί γραπτώς η ένσταση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 24 Φεβρουαρίου, στις 9:30 π.μ., με γραπτές αγορεύσεις.

Ενόψει του επείγοντος της υπόθεσης, η ένσταση θα πρέπει να καταχωριστεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και να δοθεί αντίγραφο στην άλλη πλευρά, ενώ δόθηκε το δικαίωμα στον αιτητή, εάν το επιθυμεί, να καταχωρίσει συμπληρωματική ένορκη δήλωση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση έχει οριστεί για ακρόαση.

Υπενθυμίζεται ότι με την αστική αγωγή του ο κ. Σύκας υποστηρίζει πως η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για τον οριστικό αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου είναι παράνομη και λανθασμένη.