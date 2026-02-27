Ο ΔΗΣΥ ανακοινώνει σήμερα το όνομα του Κωνσταντίνου Καρσερά για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Πάφο στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Ο Κωνσταντίνος Καρσεράς γεννήθηκε το 2000, μεγάλωσε και φοίτησε στην Πάφο, με επαφή στην τοπική κοινωνία και διαχρονική παρουσία στην εθελοντική δράση από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΠΑΚ, καταγράφοντας ιστορικές εκλογικές νίκες για την παράταξη, ενώ υπηρέτησε και σε προεδρίες φοιτητικών και πανεπιστημιακών οργάνων, με επίκεντρο την εκπροσώπηση, τη διαφάνεια και τη συμμετοχική δημοκρατία.

Σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Παράλληλα, υπηρέτησε για τρεις θητείες στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, εκ των οποίων στη μία διετέλεσε επικεφαλής Επιτροπής, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ζητήματα παιδείας και νεολαίας. Παράλληλα, εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Γραφείο της Προέδρου, αποκτώντας άμεση γνώση της θεσμικής λειτουργίας του κοινοβουλευτικού έργου.

Εξελέγη στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων αναπτύσσοντας διεθνή δράση σε ευρωπαϊκά φόρα και διαδικασίες διαλόγου.

Επαγγελματικά, εργάστηκε για σειρά ετών ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου σε Όμιλο Εταιρειών.

Για τη συμμετοχή και την κοινωνική του προσφορά έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις που αναγνωρίζουν την ενεργό δράση, την ηγεσία και τη διαχρονική του συμβολή στα κοινά. Σήμερα, ως υποψήφιος Βουλευτής, δήλωσε μετά την επισημοποίηση της υποψηφιότητας του, βγαίνω μπροστά με ευθύνη για την επαρχία μου, θέτοντας την εμπειρία, τη γνώση και τη δράση μου στην υπηρεσία της Πάφου και των ανθρώπων της.