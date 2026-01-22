Πληθαίνουν τα πρόσωπα που προέβησαν σε καταγγελία εναντίον της Ιωάννας Φωτίου, γνωστής ως «Annie Alexui» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά εναντίον της εκδόθηκαν 13 εντάλματα σύλληψης από την κυπριακή Αστυνομία αλλά και ευρωπαϊκά μετά από καταγγελίες -κυρίως- βουλευτών, αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, στους οποίους αναφερόταν κατά καιρούς ονομαστικά σε σχέση με διάφορες υποθέσεις, αλλά και πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», μεταξύ αυτών που προέβησαν σε καταγγελία εναντίον της περιλαμβάνονται και δυο βουλευτές του ΔΗΣΥ. Πρόκειται για τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ευθύμιο Δίπλαρο και τον βουλευτή του ιδίου κόμματος στην Πάφο, Χαράλαμπο Πάζαρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εναντίον της 43χρονης από την Πάφο, καταγγελίες έχουν υποβάλει μεταξύ άλλων ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Νίκος Τσαππής, ο νυν βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ο βοηθός αρχηγός Προστασίας Συνόρων, Μιχάλης Κατσουνωτός, ο αξιωματικός, Κ. Κλεάνθους, ένας ακόμη λοχίας που υπηρετεί στην Πάφο και ο γνωστός στη Λάρνακα, Λάζαρος Φιλίππου, στον οποίο αναφέρεται συχνά σε αναρτήσεις της.

Συνολικά εναντίον της έχουν εκδοθεί 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, 2025, στην Πάφο.

Ο φάκελος της υπόθεσης βρισκόταν από τον Οκτώβριο στη Νομική Υπηρεσία, αλλά πρόσφατα έγιναν ενέργειες για λήψη απόφασης, οπόταν και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση των ενταλμάτων εναντίον της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στα άτομα που προχώρησαν σε καταγγελία εναντίον της δεν φαίνεται να βρίσκονται και μέλη της Κυβέρνησης, ενώ η ίδια βρίσκεται στη Ρωσία.

Η «Annie Alexui» μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας πως καταζητείται, απάντησε με βίντεο, αναφέροντας πως τα εντάλματα εκδόθηκαν εδώ και αρκετό καιρό και πως η ίδια ήταν ενήμερη, σημειώνοντας πως τώρα ήρθαν στο φως επειδή οι αναρτήσεις της έχουν απήχηση και λαμβάνουν διαστάσεις, αφού έχουν δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Η 43χρονη σε συχνά βίντεό της καταπιάνεται με τον υπόκοσμο και το έγκλημα βάλλοντας κατά της Αστυνομίας, που, όπως υποστηρίζει, ενώ γνωρίζει δεν πράττει οτιδήποτε.