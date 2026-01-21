Βουλευτής περιλαμβάνεται μεταξύ των ατόμων που καταγγέλλουν την Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui. Συνολικά εναντίον της εκδόθηκαν 13 εντάλματα σύλληψης τόσο στην Κύπρο όσο και ευρωπαϊκά μετά από καταγγελίες κυρίως αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, στους οποίους αναφερόταν κατά καιρούς ονομαστικά σε σχέση με διάφορες υποθέσεις.

Πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία αναφέρουν ότι μεταξύ αυτών που έχουν προβεί σε καταγγελία εναντίον της 43χρονης από την Πάφο, είναι και ο βουλευτής ΔΗΣΥ Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος. Καταγγελίες εναντίον της Annie Alexui έχουν υποβάλει επίσης ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Πάφου Νίκος Τσαππής, ο νυν βοηθός αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ο Βοηθός Αρχηγός Προστασίας Συνόρων Μιχάλης Κατσουνωτός, η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας Χάρις Καραολίδου, ο αξιωματικός Κ. Κλεάνθους, ένας ακόμη λοχίας που υπηρετεί στην Πάφο, δυο αξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, αξιωματικοί της Λεμεσού και δύο πολίτες.

Συνολικά εναντίον της έχουν εκδοθεί 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, 2025, στην Πάφο. Ο φάκελος της υπόθεσης βρισκόταν από τον Οκτώβριο στη Νομική Υπηρεσία, αλλά πρόσφατα έγιναν ενέργειες για λήψη απόφασης, οπόταν και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση των ενταλμάτων εναντίον της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στα άτομα που προχώρησαν σε καταγγελία εναντίον της δεν φαίνεται να βρίσκονται μέλη της Κυβέρνησης, ενώ η ίδια δηλώνει ότι διαμένει στην Πάφο, ενώ οι πληροφορίες την θέλουν να έχει καταφύγει στη Ρωσία.

Η Annie Alexui, μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας πως καταζητείται, απάντησε με βίντεο, αναφέροντας πως τα εντάλματα εκδόθηκαν εδώ και αρκετό καιρό και η ίδια ήταν ενήμερη, σημειώνοντας πως τώρα ήρθαν στο φως επειδή οι αναρτήσεις της έχουν απήχηση και λαμβάνουν διαστάσεις, αφού έχουν δεκάδες χιλιάδες προβολές. Η 43χρονη σε συχνά βίντεό της καταπιάνεται με τον υπόκοσμο και το έγκλημα βάλλοντας κατά της Αστυνομίας που ενώ γνωρίζει δεν πράττει οτιδήποτε.