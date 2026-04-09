Ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής διορίζεται για να διερευνήσει τις πρόσφατες καταγγελίες της Ιωάννας Φωτίου ή αλλιώς Annie Alexui, που αφορούν εφτά μέλη της Αστυνομίας.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μετά που ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, διαβίβασε τις ηλεκτρονικές καταγγελίες της Φωτίου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Η λήψη των καταγγελιών έγινε πριν λίγες ημέρες και ο υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος είχε υποσχεθεί άμεση διερεύνησή τους, τις διαβίβασε την Μεγάλη Τετάρτη στην ΑΑΔΙΠΑ προς εξέταση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η Αρχή συνήλθε έκτακτα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη και με επιστολή που απέστειλε, ζητεί από τον Γενικό Εισαγγελέα την έγκριση για να διορίσει ποινικό ανακριτή ώστε να εξετάσει τις καταγγελίες της Alexui.

Εκτός απροόπτου θα διοριστεί ποινικός ανακριτής, εκτός και αν ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίσει να διορίσει ο ίδιος ανακριτή ο οποίος θα εξετάσει τις καταγγελίες της που αφορούν εφτά ένστολους. Η Ιωάννα Φωτίου σε πρόσφατη ανάρτησή της αναφέρει ότι ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος των καταγγελιών της μέσω της νόμιμης οδού που της υπέδειξε ο κ. Φυτιρής, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που της δόθηκε.

Όπως σημειώνει, απέστειλε συνολικά επτά διαφορετικές καταγγελίες, για επτά διαφορετικούς αστυνομικούς, τόσο προς το ίδιο e-mail που της δόθηκε όσο και στο προσωπικό e-mail του Κώστα Φυτιρή, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για το πρώτο σκέλος των αναφορών της, οι οποίες, όπως λέει, δεν αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Είναι άγνωστο κατά πόσο οι καταγγελίες της αφορούν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου ή άλλους αστυνομικούς, ούτε και τι αφορούν οι καταγγελίες.