Σε «σκοπιμότητες» αναφέρονται οι δικηγόροι της Αθηνάς Δημητρίου, σε σχέση με δημοσιεύματα για διαρροή εγγράφων από τις Κεντρικές Φυλακές. Η επιλεκτική διαρροή, η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη και η παράκαμψη των δικονομικών εγγυήσεων συνιστούν ευθεία προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας, της δίκαιης δίκης και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της πελάτισσάς τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο Σωτήρης Αργυρού και Δικηγόροι ΔΕΠΕ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή, «αγγίζει τα όρια του οξύμωρου το γεγονός ότι κατηγορούμενη για δήθεν διαρροή εγγράφων στοχοποιείται δημόσια, την ίδια ακριβώς στιγμή που τα ίδια έγγραφα διαρρέουν και δημοσιεύονται από προδήλως άλλη πηγή».

«Πρόκειται για υλικό το οποίο ουδέποτε έχει τεθεί στη διάθεση της υπεράσπισης, γεγονός που καθιστά τις σχετικές αιτιάσεις όχι μόνο αβάσιμες αλλά και θεσμικά προβληματικές», προστίθεται.

«Η επιλεκτική διαρροή, η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη και η παράκαμψη των δικονομικών εγγυήσεων συνιστούν ευθεία προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας, της δίκαιης δίκης και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της πελάτισσάς μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Καταδικάζουμε τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες πλήττουν όχι μόνο τα δικαιώματα της πελάτισσάς μας, αλλά και εν γένει ο κράτος δικαίου και υπονομεύουν ευθέως τη δικαστική διαδικασία», αναφέρουν.

Σημειώνουν ότι επί καιρώ υπηρεσίας της πελάτισσάς τους «αποτελούσαν πρότυπο και ουδέποτε διέρρευσε οποιοδήποτε έγγραφο». «Διερωτόμαστε πως είναι δυνατόν σήμερα κάθε έγγραφο και/ή περιστατικό στις Κεντρικές Φυλακές να συνδέεται με την υπόθεση της πελάτισσάς μας. Το γεγονός αυτό πλέον δεν αφήνει άλλη αμφιβολία ότι εξυπηρετεί προσωπικές και/ή άλλες πολιτικές σκοπιμότητες», αναφέρουν.

Παρόλα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, «έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και επιφυλασσόμαστε να εγείρουμε ανάλογες προδικαστικές ενστάσεις στη διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου».

Σημειώνουν ότι η πελάτισσά τους επιφυλάσσεται όλων των νομίμων δικαιωμάτων της έναντι παντός προσώπου που επηρεάζει ή προσβάλει τα εν λόγω δικαιώματα της.

ΚΥΠΕ