Ο απόηχος της αποκάλυψης στον «Φ» εμπιστευτικού εγγράφου για τις Κεντρικές Φυλακές συνεχίστηκε και σήμερα με τοποθετήσεις από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Ιωνά Νικολάου.

Ο κ. Νικολάου, ο οποίος διαχειριζόταν το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2013 μέχρι και το 2019 σε 40λεπτη τηλεοπτική του εμφάνισή στο OMEGA, πρόβαλε με εμφατικό τρόπο τη θέση του πως οι Φυλακές δεν είναι παράρτημα της Αστυνομίας και ότι ο λόγος που παρουσιάστηκαν τα ίδια προβλήματα που είχε κληθεί να χειριστεί το 2013 είναι γιατί εγκαταλείφθηκε η φιλοσοφία σωφρονισμού που επέβαλλε εμπέδωσε ανθρώπινων συνθηκών κράτησης.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη η εφημερίδα μας αποκάλυψε επιστολή του πρώην διοικητή της ΜΜΑΔ, Σάββα Χρίστου, προς τον κ. Νικολάου, ημερομηνίας 18/2/2014, η οποία αποτελεί αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας για τη μεταφορά εγγράφων από τις Φυλακές στην οικία αρχιδεσμοφύλακα. Τότε μετά από εξέγερση στις Φυλακές είχε αναλάβει δράση το εν λόγω τμήμα της Αστυνομίας για επιβολή της τάξης. Ο κ. Χρίστου κατέγραφε διαπιστώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των Φυλακών και έκανε εισηγήσεις στον τότε υπουργό. Τα γεγονότα που παρατέθηκαν στο δημοσίευμα υπεδείκνυαν ότι κάποια αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος παρατηρούνται τη δεδομένη στιγμή στις Κεντρικές Φυλακές, σχεδόν 12 χρόνια μετά τις επισημάνσεις.

Ο κ. Ιωνάς Νικολάου καλούμενος στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» που παρουσιάζει η δημοσιογράφος, Στέλλα Σάββα, να τοποθετηθεί για καυτά ζητήματα των Φυλακών που βιώσαμε τελευταίως, υπεραμύνθηκε των τότε χειρισμών του.

Ανάμεσα σ΄ άλλα μίλησε για την έκθεση της CPT του 2017, η αξιολόγηση της οποίας ήταν η καλύτερη που υπήρξε ποτέ για την Κύπρο. Ανέφερε, μάλιστα, ότι σε σύσκεψη διευθυντών Φυλακών που έγινε στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι οι Κεντρικές Φυλακές «λειτουργούσαν στα πρότυπα πολύ αναπτυγμένων χωρών».

Σε αλλεπάλληλα ερωτήματα της συναδέλφου στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ελέγχου ο κ. Νικολάου τόνισε πως οι φυλακές «δεν αποτελούν παράρτημα (σ.σ. εννοούσε της Αστυνομίας)» και πρόσθεσε: «Αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Γι΄ αυτό χάλασε το σύστημα».

Οι τοποθετήσεις του παρέμειναν στον ίδιο άξονα: «Το σύστημα λειτουργούσε. Χάλασε στη συνέχεια (…) Λειτουργούσαμε με ένα πρωτόκολλο το οποίο κάπου καταργήθηκε. Για ποιο λόγο; (…) Εκεί ήταν η αλλαγή της φιλοσοφίας που άρχισε να γίνεται (σημ. αποδίδοντας τα αρνητικά φαινόμενα που άρχισαν να παρατηρούνται). Δεν έπρεπε να αλλάξει η φιλοσοφία. Πρέπει να επανέλθουμε στη φιλοσοφία του σωφρονιστικού ιδρύματος».

Ο κ. Νικολάου έγινε πιο συγκεκριμένος στη συνέχεια. Μίλησε για τη συνεργασία του με τον τέως Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, όσον αφορά στο θέμα του υπερπληθυσμού. Είπε πως όσοι εξέτιαν το μισό της ποινής τους αποφυλακίζονταν κατά περιόδους και συμπλήρωσε ότι αυτό ίσχυε μέχρι το 2020 και στη συνέχεια καταργήθηκε. Στην ουσία, με αυτή την αναφορά του, απαντούσε στην ερώτηση της συναδέλφου για τον φόνο του Τανσού Τσιντάν (2022) και τη δυσμενή θέση στην οποία περιήλθαν οι δεσμοφύλακες τα τελευταία χρόνια έναντι των κρατουμένων.

Ο κ. Νικολάου αρνήθηκε να ασκήσει προσωπικά κριτική για την αλλαγή φιλοσοφίας, την οποία απέδωσε σε θέματα αντιλήψεως. Για τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, έκανε θετικά σχόλια, λέγοντας πως «έχει αποφασιστικότητα» και ότι πιστεύει πως θα εμπεδώσει φιλοσοφία σωφρονισμού. Μίλησε, ακόμη, για νομοθέτημα που έχει καταθέσει από το 2018 στη Βουλή, με το οποίο αναθεωρούνται πλήρως η νομοθεσία και οι κανονισμοί των Φυλακών, αλλά «ακόμα δεν έχει συζητηθεί».

Αναφέρθηκε και στο έγγραφο που δημοσιοποιήσαμε: «Αν αυτό το έγγραφο έφυγε από την Αστυνομία, από τον ανακριτικό φάκελο, τότε είναι ανησυχητικά τα πράματα. Διότι υπάρχει και θέμα που αφορά τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση». Η συνάδελφος, Στέλλα Σάββα, υπέδειξε πως η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται για το «πως βρέθηκαν τα έγγραφα στο σπίτι δεσμοφύλακα» και όχι αν κατέληξαν στα χέρια δημοσιογράφου.