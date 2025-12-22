Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η πρόγνωση του καιρού:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.