Επαφή με όλο το φάσμα των φυλακών είχε χθες για τρίτη φορά σε δυο βδομάδες, ο υπουργός Δικαιοσύνης, αφού συναντήθηκε με τη διεύθυνση, το προσωπικό αλλά μπήκε και στα κελιά και συνομίλησε με τους κρατούμενους.

Η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, εκτός από συμβολικό ρόλο είχε και καθοριστικό, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Κωνσταντίνος Φυτιρής ζήτησε από το προσωπικό όπως χαμηλώσουν οι τόνοι μετά τον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ των συντεχνιών, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα των φυλακών.

Η χθεσινή επίσκεψη του υπουργού Δικαιοσύνης, ήταν η τρίτη σε δυο βδομάδες αφ’ ότου ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου και αυτές εντάσσονται «στο πλαίσιο μιας συνεχούς και μεθοδικής διαδικασίας χαρτογράφησης των προβλημάτων, τόσο στο σωφρονιστικό σύστημα όσο και στους τομείς ασφάλειας και δημόσιας τάξης». Στόχος, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου και εφαρμόσιμου πλάνου επίλυσης των προβλημάτων, η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και η θωράκιση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Ο υπουργός συζήτησε με τη Διεύθυνση των Φυλακών, δεσμοφύλακες αλλά και κατάδικους, πρακτικά ζητήματα και λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Μπήκε εκ νέου στα κελιά, άκουσε τους κρατούμενους και επεξεργάζεται λύσεις το επόμενο διάστημα. Όπως αναφέρεται, η παρουσία του υπουργού, τόσο στις Κεντρικές Φυλακές, όσο και στα Αρχηγεία Αστυνομίας και Πυροσβεστικής θα είναι συνεχής, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούλησή του να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.

Στο μεταξύ, χθες άνοιξαν τα κελιά και 55 κρατούμενοι, 19 Κύπριοι και 36 αλλοδαποί ανέπνευσαν αέρα ελευθερίας. Σ’ αυτούς δόθηκε μετά από σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα προεδρική χάρη, λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων, αφού προηγουμένως είχαν τεθεί κριτήρια για την αποφυλάκισή τους.

Εξάλλου, χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ, σήκωσε το γάντι που της έριξε ο κλάδος Ισότητα, με τον εμφύλιο εντός των κόλπων των δεσμοφυλάκων να φουντώνει επικίνδυνα. Ο Κλάδος Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει λύπη αλλά και αγανάκτηση για την προχθεσινή ανακοίνωση της Ισότητας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει τον συνδικαλιστικό λόγο με ατεκμηρίωτες καταγγελίες, προσωπικές επιθέσεις και βαριές συκοφαντίες.

«Η ανακοίνωσή τους δεν αποτελεί πολιτική θέση· αποτελεί ένα κείμενο εμπάθειας, πανικού και εσωτερικής διάλυσης. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όσα αναφέρονται για τον πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέα Πέπη, καθώς και για τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, είναι απολύτως ψευδή, ανυπόστατα και συκοφαντικά. Ουδέποτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, οποιαδήποτε κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εκβιασμός ή ευνοϊκή μεταχείριση προσωπικού για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι ισχυρισμοί αυτοί εκτοξεύονται χωρίς στοιχεία, χωρίς ονόματα, χωρίς αποδείξεις– γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν», προσθέτει η συντεχνία.

Ο Κλάδος Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ, αφού διαψεύδει ότι γίνονται παρεμβάσεις στους διορισμούς και τοποθετήσεις, τονίζει παράλληλα ότι προκαλεί εύλογα ερωτήματα το ποιοι εμφανίζονται σήμερα ως «υπερασπιστές της πρώτης γραμμής». Είναι οι ίδιοι που επί χρόνια απουσιάζουν συστηματικά από την πραγματική υπηρεσία, με εκατοντάδες ημέρες αναρρωτικών αδειών, και παρ’ όλα αυτά επανεμφανίζονται επιλεκτικά για να καταγγείλουν συνθήκες τις οποίες δεν βιώνουν. Δεν μπορείς να μιλάς για καθημερινό κίνδυνο όταν δεν βρίσκεσαι καθημερινά στη βάρδια.»

Τέλος, η συντεχνία κάνει λόγο για «κοινό μυστικό εντός του Τμήματος ότι στελέχη και μέλη της Ισότητας έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορηθεί για παράνομη άσκηση δεύτερης εργασίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ηθικής τάξης.»