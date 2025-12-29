Με σταθερούς ρυθμούς υλοποιείται ο στρατηγικός σχεδιασμός της κτιριακής ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφώσει τη Λεμεσό σε μια εκτεταμένη πανεπιστημιούπολη, τόσο εντός όσο και εκτός του κέντρου της πόλης. Το Πανεπιστήμιο απέστειλε επιστολή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), με στόχο την έναρξη στενής συνεργασίας για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και Master Plan για τις νέες υποδομές του ΤΕΠΑΚ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού των μεγάλων έργων που αφορούν τον Β’ και Γ’ Πόλο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό.

Μιλώντας στον «Φ», ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, υπογραμμίζει ότι «προχωρούμε άμεσα στα επόμενα βήματα», ενώ ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση προς τους παράγοντες της Λεμεσού να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια του Πανεπιστημίου «χωρίς παρεμβάσεις που φρενάρουν τον σχεδιασμό ή προσπαθούν να τον αλλοιώσουν».

Συνεργασία με ΕΤΕΚ για Master Plan και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Το Πανεπιστήμιο απέστειλε προχθές επιστολή στο ΕΤΕΚ, προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα η συνεργασία για την εκπόνηση Master Plan και αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που θα καθορίσουν τη νέα εικόνα του ΤΕΠΑΚ. «Ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το ΕΤΕΚ, κατά την οποία συζητήθηκε η συνεργασία μεταξύ μας και τα βήματα που θα ακολουθηθούν», σημείωσε ο Πρύτανης.

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα με τον Γ’ Πόλο, ώστε να ετοιμαστεί το Master Plan, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργηθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Master Plan του Β’ Πόλου», εξηγεί ο Πρύτανης.

Στην περιοχή Βερεγγάρια προβλέπεται η δημιουργία της Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και αθλητικών εγκαταστάσεων. «Πρέπει πρώτα να γίνει ο τοπογραφικός και χωροταξικός σχεδιασμός και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για κάθε κτίριο ξεχωριστά», τόνισε. .

Β’ Πόλος – Παλαιό Νοσοκομείο και Α’ Τεχνική Σχολή

Όσον αφορά τον Β’ Πόλο, το ΤΕΠΑΚ αναμένει όπως η Α’ Τεχνική Σχολή παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο προς το τέλος του 2026, όταν οι μαθητές θα μεταφερθούν στις νέες τους εγκαταστάσεις. Παράλληλα, οι διαδικασίες για την υπογραφή της συμφωνίας με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σχετικά με τη διαχείριση του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού βρίσκονται στο τελικό στάδιο και σύντομα θα ολοκληρωθούν οι τελικές υπογραφές.

«Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων πανεπιστημιακών υποδομών, όπως η Σχολή Επιστημών Υγείας, η Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών, καθώς και άλλες ανάγκες που έχουν ήδη καθοριστεί από τον στρατηγικό σχεδιασμό 2020–2022», υπογραμμίζει ο Πρύτανης.

Ο κ. Ζαφείρης επισημαίνει ότι ο Β’ Πόλος, που αφορά τη χρήση της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και του παλαιού Νοσοκομείου, προχωρεί κανονικά, ενώ όπως ανέφερε, το έργο βρίσκεται σε ώριμο στάδιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την επίσκεψή του στη Λεμεσό, παρουσίασε τη στρατηγική της Κυβέρνησης για την επαρχία και αναφέρθηκε σε μεγάλα έργα αξίας 104 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων κτιρίων και υποδομών για το ΤΕΠΑΚ, με στόχο την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Φοιτητικές εστίες στα Βερεγγάρια – Ολοκλήρωση στους προβλεπόμενους χρόνους

Οι εργασίες για την ανέγερση των φοιτητικών εστιών στην περιοχή Βερεγγάρια προχωρούν εντατικά και εντός χρονοδιαγραμμάτων. Πρόκειται για μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία του ΤΕΠΑΚ με συνολικό κόστος γύρω στα €60 εκατ.,

Σύμφωνα με τον Πρύτανη, στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 να παραδοθούν οι πρώτες 150 εστίες, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι χρόνοι θα τηρηθούν και αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από τον πολιτικό μηχανικό τον Ιανουάριο», ανέφερε.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το νέο κτίριο που θα στεγάσει το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» όπως και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και την Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, ενισχύοντας τη συγκέντρωση και αναβάθμιση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τον Δήμο Πολεμιδιών, προχωρά επίσης στις διαδικασίες για τη δημιουργία χώρου πρασίνου εντός της περιοχής Βερεγγάρια, καθώς και για τις υπό σχεδιασμό αθλητικές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν τους φοιτητές. «Πρόκειται για μια περιοχή που για δεκαετίες ήταν σε αδράνεια. Πλέον όλα αλλάζουν και η περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά», σημειώνει ο κ. Ζαφείρης

Έντονη αντίδραση στις παρεμβάσεις – Νέα δημόσια έκκληση

Κληθείς να σχολιάσει όσα έχουν τεθεί στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Β’ Πόλου, (περιοχή παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και Τεχνικής Σχολής), ο κ. Ζαφείρης υπήρξε σαφής. «Απευθύνω εκ νέου και δημόσια έκκληση προς όλους τους θεσμικούς φορείς και τους άρχοντες της πόλης να στηρίξουν με υπευθυνότητα και συνέπεια αυτή την προσπάθεια. Είναι ώρα να τερματιστούν οι όποιες παρεμβάσεις, που δυστυχώς συνεχίζονται, και οι οποίες οδηγούν σε αχρείαστες καθυστερήσεις, αμφισβητήσεις ή προσπάθειες ανατροπής μίας ήδη ειλημμένης απόφασης του κράτους.»

Ο κ. Ζαφείρης υπογραμμίζει καταληκτικά ότι το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς αξιοποίηση το 2024 και δηλώνει ότι το ΤΕΠΑΚ θα διαφυλάξει την αναπτυξιακή του πορεία, αντιδρώντας αποφασιστικά σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική του ανάπτυξη, προς όφελος της κοινωνίας.