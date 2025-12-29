Σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης βρίσκεται το Υπουργείο Γεωργίας, μετά τις πληροφορίες για κρούσματα Αφθώδους Πυρετού (ΑΠ) σε μονάδα βοοειδών στο κατεχόμενο Λάπαθος της επαρχίας Αμμοχώστου. Σε μια προσπάθεια καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων, από την παραγωγή μέχρι και την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, πραγματοποιείται σήμερα έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας την οποία έχει συγκαλέσει η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου.

Είχε προηγηθεί τρίωρη συνάντηση στις 22 Δεκεμβρίου στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τη συμμετοχή αγροτικών οργανώσεων, γαλακτοβιομηχανιών και κτηνιάτρων, όπου παρουσιάστηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα συμπτώματα της νόσου. «Θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεών μας για να αποκλείσουμε την εκδήλωση περιστατικού στις ελεύθερες περιοχές», δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν όλους τους εμπλεκόμενους να εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, καθώς η οικονομική ζημιά από μια πιθανή εξάπλωση θα ήταν ανυπολόγιστη.

Οι αρχές είναι καθησυχαστικές προς το κοινό ότι ο Αφθώδης Πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ο ιός προσβάλλει αποκλειστικά δίχηλα ζώα (αγελάδες, πρόβατα, χοίρους). Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση ζωοκομικών προϊόντων, εφόσον αυτά τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

Προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού, εφαρμόζονται ήδη τα εξής μέτρα:

Απολυμάνσεις στα σημεία διέλευσης: Έχουν τοποθετηθεί ειδικές υποδομές απολύμανσης σε όλα τα σημεία διέλευσης προς και από τις κατεχόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανικών Βάσεων (Πέργαμος και Στροβίλια).

Εντατικοποίηση ελέγχων: Το Τμήμα Τελωνείων, η Αστυνομία και η Ειρηνευτική Δύναμη (UNFICYP) βρίσκονται σε διαρκή επιτήρηση της πράσινης γραμμής για τον έλεγχο παράνομης διακίνησης ζώων και ζωοκομικών προϊόντων.

Επιτήρηση αλυσίδας γάλακτος: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε όλη τη διαδρομή συλλογής και μεταφοράς γάλακτος.

Το μπλόκο της Αυστραλίας και οι παραστάσεις για άρση της απόφασης

Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς η Αυστραλία προχώρησε στην αφαίρεση της Κύπρου από τη λίστα των χωρών που θεωρούνται ελεύθερες από τη νόσο, προκαλώντας έντονη διπλωματική δραστηριότητα για την ανάκληση της απόφασης, λόγω των επιπτώσεων κυρίως στις εξαγωγές χαλλουμιού.

Η απόφαση των αυστραλιανών αρχών στις 19/12 να αφαιρέσουν την Κύπρο από τις χώρες απαλλαγμένες από ΑΠ, βασιζόμενες σε δημοσιεύματα του τύπου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Λευκωσίας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλαν τεκμηριωμένη επιστολή και προέβησαν σε παραστάσεις προς την Πρεσβεία της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες γνωστοποίησαν την απόφαση της Αυστραλίας στη ΓΔ Υγείας ζητώντας την από μέρους της ΕΕ συντονισμένη παρέμβαση τους ως προς το ζήτημα. Παράλληλα, απέστειλαν σχετική επιστολή στις Αυστραλιανές Αρχές ζητώντας την ανάκληση της απόφασης τους αυτής.

Περαιτέρω, μέσω του ΥΠΕΞ και απευθείας με την Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Κύπρο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προέβησαν σε σχετικές παραστάσεις και επεξηγήσεις για το επιβαλλόμενο του να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Καμπέρα, οι αυστραλιανές αρχές εξετάζουν πλέον τα νέα δεδομένα και τις διευκρινίσεις που στάλθηκαν από την Κύπρο και τον Σύνδεσμο Τυροκόμων, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της απόφασής τους, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι με το που έγιναν γνωστοί οι ισχυρισμοί για περιστατικό ΑΠ στα κατεχόμενα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έθεσαν το προσωπικό τους σε πλήρη επιφυλακή. Ενημερώθηκαν άμεσα ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κομβικό σημείο των ενεργειών αποτέλεσε η άφιξη της ομάδας Κτηνιατρικών Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ (EUVET Team) την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου. Οι εμπειρογνώμονες μετέβησαν στα κατεχόμενα για επιτόπια αυτοψία και αξιολόγηση της κατάστασης. Τα ευρήματά τους συζητήθηκαν σε εκτενή ανασκόπηση με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καταλήγοντας στο ότι η πιστή εφαρμογή αυστηρότατων μέτρων βιοασφάλειας είναι η μόνη οδός για την προστασία του ζωικού πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές.