Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τίθενται οι εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Αυστραλίας στον τομέα των τροφίμων, μετά την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Δασών της Αυστραλίας να αφαιρέσει την Κύπρο από τη λίστα των χωρών που είναι ελεύθερες από τον Αφθώδη Πυρετό (FMD).

Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα αναφορών για ξέσπασμα της νόσου στα κατεχόμενα. Η Αυστραλία, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας, ενεργοποίησε αναδρομική ισχύ των μέτρων από τις 8 Νοεμβρίου 2025, επηρεάζοντας δεκάδες εισαγωγείς και παραγωγούς.

Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται στο νησί τετραμελές κλιμάκιο της EU Veterinary Emergency Team της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων έφτασε μετά από κατεπείγον αίτημα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας για να αξιολογήσει την έκταση του προβλήματος στα κατεχόμενα.

Το πλήγμα για τις κυπριακές εξαγωγές αναμένεται ισχυρό, καθώς η λίστα των προϊόντων που απαγορεύονται ή τίθενται υπό αυστηρό έλεγχο είναι μακρά. Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο (417-2025), τα μέτρα επηρεάζουν:

Χαλλούμι: Απαγορεύεται η εισαγωγή χαλλουμιού που δεν έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 30 ημερών ή δεν πληροί συγκεκριμένα επίπεδα οξύτητας (pH 6 και κάτω).

Βάσει των στοιχείων που τηρούνται από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι ποσότητες χαλουμιού που εξάγονται στην Αυστραλία ετησίως, ανέρχονται περίπου στους 2000 τόνους των οποίων η αξία υπολογίζεται στα €15 εκατ.

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται ή εξάγονται από την Κύπρο.

Κρέας και ζωικά παράγωγα: Πλήρης αποκλεισμός για προϊόντα από βοοειδή, πρόβατα, χοίρους και ελάφια. Περιλαμβάνει προσωπικά γαλακτοκομικά που εισάγονται ως προσωπικά είδη επιβατών ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, καθώς και έντερα αιγοπροβάτων για λουκάνικα.

Γενετικό υλικό και ζωοτροφές: Αναστολή εισαγωγών για αναπαραγωγικό υλικό και κτηνιατρικά θεραπευτικά σκευάσματα.

Τροφές για τα κατοικίδια. Τροφές και ζωοτροφές για κατοικίδια που περιέχουν ή προέρχονται από υλικά βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, ελαφοειδών ή καμηλίδων που προέρχονται από ζώα που κατοικούν στην Κύπρο.

Εργαστηριακά προϊόντα που περιέχουν ζωικά υγρά. Εργαστηριακά προϊόντα που περιέχουν υγρά και ιστούς ελαφοειδών και καμηλίδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κιτ δοκιμών, ζωικών υγρών και ιστών, καλλιεργητικών μέσων, περιβαλλοντικών δειγμάτων και άλλων εργαστηριακών υλικών) που προέρχονται από την Κύπρο.

Τι γίνεται με τα φορτία που βρίσκονται καθ’ οδόν

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι τα προϊόντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόριο θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Πριν τις 8 Νοεμβρίου: Εμπορεύματα που αποδεδειγμένα παρήχθησαν πριν από την ημερομηνία αυτή ενδέχεται να αποδεσμευτούν, κατόπιν ελέγχου.

Μετά τις 8 Νοεμβρίου: Προϊόντα που παρήχθησαν ή συλλέχθηκαν μετά την κρίσιμη ημερομηνία θα απαγορεύεται να εισέλθουν στη χώρα και θα οδηγούνται είτε σε επανεξαγωγή είτε σε καταστροφή.

Εξαιρέσεις: Σημειώνεται ότι η απαγόρευση δεν επηρεάζει τη στερεή σοκολάτα, τα ώριμα τυριά (υπό προϋποθέσεις) και προϊόντα που περιέχουν λιγότερο από 10% γαλακτοκομικά συστατικά.