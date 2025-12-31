Το χάος που βρήκε ο Δήμαρχος Ανατολικής Λεμεσού κ. Κυριάκος Ξυδιάς με τις οφειλές και γενικά τις δοσοληψίες του πρώην κοινοτικού Συμβουλίου και νυν δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Τύχωνα, ήταν τέτοιο ώστε ζήτησε και είχε συνάντηση με τον τη Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, οποίος έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή ελέγχου. Γνώση για την κατάσταση που επικρατούσε έχει και το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Γενικός Ελεγκτής ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», ανέφερε ότι στο πλαίσιο του ελέγχου που θα διενεργηθεί, με τη νέα χρονιά, λειτουργοί της Υπηρεσίας του θα μεταβούν και επιτόπου με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση αλλά και τη συλλογή στοιχείων/τεκμηρίων.

Ο κ. Ξυδιάς ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ» ανέφερε ότι, με την υπαγωγή του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Τύχωνα στο Δήμο Ανατολικής Λεμεσού (στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσαν οφειλές ύψους περίπου €8 εκατ. Από αυτά, ποσό €5,2 εκατ. αφορά οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το Τμήμα προμήθευε το τέως συμβούλιο με νερό, το οποίο φαίνεται ότι δεν πληρωνόταν, αν και το κοινοτικό συμβούλιο είχε ισχυριστεί πως οι οφειλές είναι, κατά κάποιον τρόπο, εικονικές υπό την έννοια ότι πρόκειται για απώλεια νερού μέσω των αγωγών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Τα υπόλοιπα χρεωστούμενα (περίπου €3,8 εκατ.) σχετίζονται με θέματα φορολογίας ή αποτελούν οφειλές σε εργολάβους, προμηθευτές του πρώην κοινοτικού συμβουλίου κ.ο.κ..

Ερωτηθείς, κατά πόσον αυτοί που θεωρούν ότι έχουν να παίρνουν διεκδίκησαν τα οφειλόμενα χρήματα, ο Δήμαρχος ανέφερε, ότι μετά τη μεταρρύθμιση διαπιστώθηκε πως εναντίον του τέως κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Τύχωνα εκκρεμούσαν πέραν των 20 αγωγών, κυρίως από ιδιώτες, οι οποίοι διεκδικούσαν το λαβείν τους.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Ξυδιάς ανέφερε, πως μερικές ημέρες μετά την μεταρρύθμιση ενημερώθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες ότι δεν είχε διεξαχθεί έλεγχος από το 2008, κάτι για το οποίο, όπως υπέδειξε, ουδεμία ευθύνη είχε ένας νεοσύστατος Δήμος. Οι κρατικές υπηρεσίες ζήτησαν να ελεγχθεί η όλη κατάσταση, με τον Δήμαρχο να υποδεικνύει πως έλεγχος να διενεργηθεί μεν αλλά αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Δήμαρχος ανέφερε, ότι για το θέμα είχε επαφή όχι μόνο με τον Γενικό Ελεγκτή αλλά και με τον υπουργό Εσωτερικών, σε μια προσπάθεια να βρεθεί άκρη σε ένα χρονίζον ζήτημα. Αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν η απόφαση για διενέργεια ελέγχων, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε ο κ. Ξυδιάς, δεν αποτελεί δουλειά του Δήμου, ο οποίος δεν διαθέτει καν τους μηχανισμούς για να διεκπεραιώσει εις βάθος έρευνα. Στο πλαίσιο των ερευνών που θα διεξαχθούν ορίστηκαν ερευνητές προκειμένου να εξετάσουν τη διαχείριση που έγινε από το κοινοτικό συμβούλιο την περίοδο 2008-2020 ενώ ο Δήμος από δικής του πλευράς ανέθεσε σε ελεγκτές να εξετάσουν τη διαχείριση των οικονομικών του πρώην κοινοτικού συμβουλίου για την περίοδο 2021-2024. Υπενθυμίζεται πως η μεταρρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Άγιος Τύχωνας, λόγω και των ξενοδοχείων αλλά και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στα όρια του (και κατ’ επέκταση των εισπράξεων που εισέρρεαν στα ταμεία του) θεωρείτο από τις πιο πλούσιες κοινότητες και το προσωπικό του ήταν περισσότερο ακόμη και από το προσωπικό του Δήμου Γερμασόγειας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί, πως στο παρελθόν είχε εγερθεί και θέμα αντικανονικών προσλήψεων ημετέρων, κάτι το οποίο, οδηγούσε σε αύξηση των υπαλλήλων του συμβουλίου.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, ο Άγιος Τύχωνας είχε λειτουργικά έξοδα περίπου €3,5 εκατ. και έσοδα €3 εκατ. οπόταν παρουσίαζε έλλειμμα. Ο κ. Ξυδιάς ανέφερε στον «Φ», πως με τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος το δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Τύχωνα δεν παρουσιάζει έλλειμμα πλέον αλλά εκκρεμούν τα χρέη τα οποία κληρονόμησε από το πρώην κοινοτικό συμβούλιο. Περαιτέρω ανέφερε, πως αν δεν χρησιμοποιείτο κονδύλι περίπου €3 εκατ. από τον Δήμο Γερμασόγειας για να κλείσουν οι τρύπες που δημιουργήθηκαν, θα αντιμετώπιζε πρόβλημα επιβίωσης και ο ίδιος ο Δήμος.

Ο Δήμαρχος ανέφερε, ότι η κατάσταση την οποία βρήκε ο νεοσύστατος Δήμος ήταν δύσκολη και περίπλοκη αλλά στην παρούσα φάση παρατηρείται τάση ομαλοποίησης λόγω και της αύξησης των εσόδων. «Απαίτηση τόσο του Δήμου όσο και εμού προσωπικά είναι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι και αν από αυτούς προκύπτει οτιδήποτε, είναι θέμα το οποίο θα χειριστούν άλλες Aρχές», συμπλήρωσε ο κ. Ξυδιάς.

Υπενθυμίζεται, πως σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Απρίλιος 2024) αναφερόταν, πως την περίοδο 2008 – 2022 το τότε κοινοτικό συμβούλιο εισέπραξε ενοίκια €4,6 εκατ. από πέντε κέντρα αναψυχής τα οποία κατασκευάστηκαν σε κρατική γη και εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, χωρίς πολεοδομική άδεια/άδεια οικοδομής.