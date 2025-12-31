Με νέα δεδομένα στην παραγωγή του εθνικού μας προϊόντος μπαίνει το 2026, καθώς τίθεται σε ισχύ το νέο διάταγμα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που καθορίζει αυξημένη ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος για το χαλλούμι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Η απόφαση, η οποία υπεγράφη στις 31 Δεκεμβρίου 2025 από τον Μιχάλη Δαμιανό, βασίζεται στα ενθαρρυντικά στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας που καταγράφουν σταδιακή αύξηση της παραγωγής αιγινού και πρόβειου γάλακτος, επιτρέποντας τη στενότερη συμμόρφωση με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο διάταγμα (Κ.Δ.Π. 428/2025) προβλέπει μια κλιμακωτή αύξηση της συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2026, αντικαθιστώντας τις χαμηλότερες αναλογίες που ίσχυαν το 2025.

Συγκεκριμένα: ● 1η Ιανουαρίου 2026 – 28 Φεβρουαρίου 2026: Η ελάχιστη αναλογία ορίζεται στο 18%. ● 1η Μαρτίου 2026 – 31 Ιουλίου 2026: Η αναλογία ανεβαίνει στο 25%.

Η αύξηση είναι αισθητή αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά το δεύτερο μισό του 2025 (Αύγουστος – Δεκέμβριος), η ποσόστωση είχε υποχωρήσει στο 15% λόγω εποχικότητας και διαθεσιμότητας. Η μετάβαση στο 18% και ακολούθως στο 25% αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην παραγωγική ικανότητα των κτηνοτρόφων. Σημειώνεται ότι με βάση το διάταγμα που ίσχυε για το 2025 η ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού, την περίοδο μεταξύ της 26ης Μαρτίου 2025 – 31ης Ιουλίου ήταν στο 20%, ενώ την περίοδο μεταξύ 1ης Αυγούστου 2025 -31ης Δεκεμβρίου στο 15%.

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Γεωργίας

Για να καταστεί εφικτή αυτή η αύξηση και να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέτρων στήριξης και εκσυγχρονισμού του κλάδου.

Οικονομική ενίσχυση και επενδύσεις

Κεφαλικές επιδοτήσεις: Διατέθηκαν ήδη €24,5 εκατ. (2023-24) και €2 εκατ. (2024), ενώ από το 2025 εισάχθηκε νέα επιδότηση €4 εκατ. με γνώμονα την παραγωγικότητα ανά ζώο.

Μεγάλα επενδυτικά σχέδια: Προκηρύχθηκαν €29,5 εκατ. αποκλειστικά για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, με επιπλέον κίνητρα για νέους γεωργούς και εγκατάσταση ΑΠΕ.

Γενετική βελτίωση: Για πρώτη φορά το 2026, θεσπίζεται ειδικό σχέδιο ύψους €1,5 εκατ. για την αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου.

Διοικητικές διευκολύνσεις και υποδομές

Αδειοδοτήσεις: Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες για κτηνοτροφικά τεμάχια και δημιουργήθηκε πλαίσιο για μονάδες άνω των 800 ζώων. Ήδη έχουν παραχωρηθεί 25 κτηνοτροφικά οικόπεδα.

Ψηφιακός έλεγχος: Από τον Οκτώβριο του 2024 λειτουργεί λογισμικό που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ποσότητες των τριών ειδών γάλακτος, προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια στην αγορά.

Προστασία ποιότητας και ελέγχων

Μέτωπο κατά της γαλακτόσκονης: Σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Κρατικό Χημείο, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανίχνευσης γαλακτόσκονης και δημιουργίας τράπεζας δειγμάτων για την ταυτοποίηση του ΠΟΠ.

Νομοθεσία: Προωθείται στη Βουλή νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των ποινών και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε μη συμμορφούμενους παραγωγούς.

Στόχος του Υπουργείου παραμένει η πλήρης συμμόρφωση όλων των παραγωγών με τις προδιαγραφές του χαλλουμιού ΠΟΠ, όπου το αιγοπρόβειο γάλα πρέπει να υπερέχει του αγελαδινού, μέχρι τη λήξη της πενταετούς παράτασης της μεταβατικής περιόδου.