Νέο περιστατικό παραβίασης της νεκρής ζώνης στην Αυλώνα καταγγέλθηκε το πρωί, με εμπλοκή του κατοχικού στρατού και παρουσία τουρκικών γεωργικών μηχανημάτων στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκικά τρακτέρ εισήλθαν εκ νέου στη νεκρή ζώνη της ακριτικής κοινότητας και προχώρησαν σε καλλιέργεια τεμαχίου γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για έκταση που βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο σημείο βρέθηκε όχημα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών, χωρίς, ωστόσο, οι επιβαίνοντες να αποβιβαστούν ή να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε παρέμβαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι παρατηρητές παρέμειναν εντός του οχήματος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονταν.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώνεται εκ νέου χωρίς να υπάρξει αντίδραση από τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό σε τοπικό επίπεδο.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν που καταγράφεται μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων. Και στο προηγούμενο περιστατικό, τρία τουρκικά τρακτέρ είχαν εισέλθει στη νεκρή ζώνη, καλλιεργώντας χωράφια ιδιοκτησίας κατοίκων της Αυλώνας, σε μικρή απόσταση από επανδρωμένο φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών.