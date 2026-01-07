Το σχέδιο για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς επεκτείνεται και στην εφεδρεία, η οποία προβλέπεται να εφοδιαστεί με τον πλέον σύγχρονο ατομικό εξοπλισμό, αντίστοιχο με εκείνον που έχει ήδη διατεθεί στην ενεργό δύναμη.

Όπως αναφέρθηκε και κατά τη συζήτηση στην τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το 2025, το σύνολο των εφέδρων της Εθνικής Φρουράς αναμένεται να παραλάβει σταδιακά νέο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο ατομικό εξοπλισμό θωράκισης και προστασίας.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο σύγχρονο κράνος, εξάρτηση – γιλέκο μάχης, σακίδιο μάχης, καθώς και πρόσθετα υλικά ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά. Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της εφεδρείας, σε πλήρη αντιστοιχία με τα πρότυπα που ήδη εφαρμόζονται στην ενεργό δύναμη της Εθνικής Φρουράς.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη προχωρήσει στη σύναψη σχετικής σύμβασης με τις ισραηλινές εταιρείες Source Vagabond και Marom Dolphin για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ο οποίος έχει ήδη διατεθεί στην ενεργό δύναμη, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη συνολική επιχειρησιακή αναβάθμιση της Ε.Φ.

Όπως πληροφορείται το philenews, η σύμβαση προβλέπει την ετήσια προμήθεια συγκεκριμένων ποσοτήτων ατομικού εξοπλισμού, με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση του υφιστάμενου υλικού και για το σύνολο των εφέδρων.

Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, καθώς και στις μονάδες με κρίσιμο επιχειρησιακό ρόλο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, σε ορίζοντα πενταετίας, το σύνολο της εφεδρείας θα έχει εφοδιαστεί με νέο ατομικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί και η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.

Υλικά και από τις ΗΠΑ

Η Εθνική Φρουρά αιτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του προγράμματος Excess Defense Articles (EDA), καννάβινα υλικά σκήνωσης και διαβίωσης πεδίου, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων υποστήριξης προσωπικού σε ασκήσεις και επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα περιλαμβάνει σκηνές διαφόρων τύπων (ατομικές, ομαδικές και διοικητικής χρήσης), υπνόσακους, υποστρώματα ύπνου, μουσαμάδες και καλύμματα προστασίας, καθώς και παρελκόμενο εξοπλισμό όπως ιμάντες, σχοινιά, πασσαλάκια. Παράλληλα, περιλαμβάνονται δίχτυα παραλλαγής και βοηθητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πρόχειρων καταλυμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο πεδίο.