Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις όταν προσέφευγε στην Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη ότι θα σεβασθεί την απόφαση της, ο Επίσκοπος Τυχικός φαίνεται να επιλέγει τώρα νέα στρατηγική, καθιστώντας σαφές ότι μετά την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, δεν θα υπακούσει ούτε στις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από χθες, ο Μητροπολίτης τέως Πάφου με επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο ενημερώνει ότι πλέον θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με αίτημα την τοποθέτηση του εκ νέου στον Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου.

Ο Επίσκοπος Τυχικός καθιστά σαφές στην επιστολή του ότι θεωρεί πως ο ίδιος πρέπει να επανέλθει στην Μητρόπολη Πάφου ως Μητροπολίτης δεδομένου, τονίζει, ότι το αξίωμα του εκχωρήθηκε νόμιμα από τους πιστούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου μέσω εκλογικής διαδικασίας.

Στην επιστολή του εκφράζει ευχαριστίες προς τα μέλη της Συνόδου, μη συγκεκριμενοποιώντας το για ποιόν ακριβώς λόγο, ενώ δεν κάνει καμία αναφορά για τις συνεχείς αλλαγές των χρονοδιαγραμμάτων επιστροφής του και ενημέρωσης των συνοδικών για τις αποφάσεις του ως προς τις αποφάσεις που τέθηκαν ενώπιον του.

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, αναμένεται με ενδιαφέρον ο καθορισμός της επόμενης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου και η στάση που θα τηρήσουν τα μέλη της στη νέα πολιτική γραμμή που φαίνεται να ακολουθεί πλέον ο Επίσκοπος Τυχικός, ο οποίος βάσει των τελευταίων πληροφοριών προγραμματίζει εντός των επόμενων ημερών ή και ωρών την κάθοδο του στην Κύπρο από την Ελλάδα όπου παραμένει.