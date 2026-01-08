Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια προβλέπει ότι θα μας επηρεάζουν από σήμερα, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται έως το βράδυ και αραιή σκόνη. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, θα επηρεάσει χαμηλή πίεση από το απόγευμα.,

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν έως πολύ ισχυροί στα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες ενδεχομένως με χαλάζι και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά θα πνέουν πολύ ισχυροί έως σφοδροί, με πρόσκαιρη εξασθένηση το Σάββατο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση, μικρή άνοδο το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.