Απίστευτο κι όμως αληθινό περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό, όπου 35χρονος Ελληνοκύπριος φέρεται να αφαίρεσε 25 μεταλλικές σχάρες ομβρίων υδάτων, καταλήγοντας τελικά στο κελί ως ύποπτος. Μετέβηκε δύο φορές στο χώρο μέχρι να καταφέρει να τις κλέψεις… λόγω βάρους.

Ο 35χρονος συνελήφθη χθες το πρωί και σήμερα (9/1), Παρασκευή, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την προφυλάκισή του για περίοδο τριών ημερών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, από μελέτη του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι στις 3 Ιανουαρίου όχημα στάθμευσε μπροστά από την κύρια είσοδο του ΤΟΜ, η οποία ήταν κλειστή με μπάρα, καθώς ήταν Σάββατο και τα γραφεία ήταν κλειστά.

Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας εξήλθε από το όχημα και μετέβη πεζός στο σημείο όπου βρίσκονταν οι σχάρες. Τις αφαίρεσε και τις τοποθέτησε σε σειρά στο έδαφος. Ακολούθως αναχώρησε από το μέρος και επέστρεψε μετά από περίπου δύο ώρες, όπου κατευθύνθηκε εκ νέου στο σημείο όπου βρίσκονταν οι σχάρες. Εκεί, με τη χρήση μικρού τρόλεϊ και με τη βοήθεια σχοινιού, προσπάθησε να τοποθετήσει τις σχάρες στο τρόλεϊ. Ο 35χρονος ύποπτος τελικά δεν κατάφερε να μετακινήσει το τρόλεϊ λόγω του βάρους.

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Διευθυντής του ΤΟΜ διαπίστωσε ότι οι σχάρες είχαν μετακινηθεί από τη θέση τους και έδωσε οδηγίες να επανατοποθετηθούν στη θέση τους.

Μετά από δύο ημέρες, διαπιστώθηκε από το ίδιο πρόσωπο ότι έλειπαν από το σημείο συνολικά 25 μεταλλικές σχάρες ομβρίων υδάτων, συνολικής αξίας €500.

Από έλεγχο που έγινε στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι τα ξημερώματα της 7ης Ιανουαρίου όχημα εισήλθε και στάθμευσε στον χώρο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Σώματος Προσκόπων. Ακολούθως, πεζός άνδρας εισήλθε στον χώρο του ΤΟΜ και αφαίρεσε με τα χέρια του τις σχάρες από τη βάση στο έδαφος, τις φόρτωσε στο όχημά του και, αφού χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να τις φορτώσει, αναχώρησε από το μέρος.

Μετά τη σύλληψή του, ο 35χρονος, ανακρινόμενος, αρνήθηκε εμπλοκή στην υπόθεση και έδωσε διάφορους ισχυρισμούς. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ θα ληφθούν καταθέσεις και από πωλητές / εμπόρους παλαιών μετάλλων.