Θέμα καθαίρεσης του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, ακόμη και αύριο, αν επιβεβαιωθεί με επίσημα έγγραφα ότι όντως κατέθεσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αίτημα ακύρωσης της απομάκρυνσης του από το μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου.

Η Εκκλησία αναμένεται να ζητήσει σχετική ενημέρωση και ακολούθως θα δράσει.

Όπως έγραψε ο «Φ», ο κ. Τυχικός προχώρησε χθες στην πιο πάνω ενέργεια, κάτι το οποίο θεωρείται «αιτία πολέμου», υπό την έννοια ότι ο έκπτωτος Μητροπολίτης υπερέβη τις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει η Ιερά Σύνοδος στην τελευταία της συνεδρία, όταν του επέβαλε την ποινή της αργίας. Στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου αναφερόταν, ανάμεσα σε άλλα, πως «απεφάσισε όπως επιβάλει στον πρῴην μητροπολίτη Πάφου Τυχικὸ την ποινὴ της ἐπ’ αόριστον αργίας μέχρις ότου αυτός: «Αποσύρει την προσφυγή του ή την πρόθεση προσφυγής του σε Πολιτικὰ Δικαστήρια».

Όπως έγραψε ο «Φ», το αίτημα καταχωρήθηκε (χθες) μέσω του δικηγόρου του στο Πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και με αυτό ζητείται η έκδοση διατάγματος που να ακυρώνει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον απομακρύνει από τη Μητρόπολη Πάφου.

Η αίτηση αναμένεται να οριστεί ενώπιον δικαστή του Ανωτάτου ο οποίος και θα αποφασίσει κατά πόσον θα δώσει ή όχι άδεια στον τελούντα επ’ αόριστον αργία μητροπολίτη, για να αμφισβητήσει την απόφαση της Συνόδου.

Από πλευράς της Εκκλησίας μας ελέχθη, πως η ανυπακοή του κ. Τυχικού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ενώ δεν σεβάστηκε το γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος έχει εξαντλήσει την επιείκεια της επιβάλλοντας όχι την ποινή της καθαίρεσης αλλά της «επ’ αόριστον αργίας», αφήνοντας μάλιστα την πόρτα ανοικτή να άρει την ποινή, αν ο Τυχικός συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του Σώματος.

Σε ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου (μετά την απόφαση της να θέσει σε αργία τον κ. Τυχικό αναφερόταν, πως έλαβε υπόψιν και τα ακόλουθα:

Την ἄρνηση τοῦ πρῴην μητροπολίτη Πάφου ὅπως συμμορφωθεῖ πρὸς τοὺς ὅρους τοὺς ὁποίους ἔθεσε σ’ αὐτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, τὶς ἀπαράδεκτες ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους κινήσεις του γιὰ προσφυγὴ στὰ Πολιτικὰ Δικαστήρια, τὴν ἀναταραχὴ ποὺ προκαλεῖ μὲ τὶς δηλώσεις του καὶ μὲ μικρὴ ὁμάδα ̎ζηλωτῶν ̎ στοὺς πιστούς ενώ εσημείωσε τὴν προσπάθειά του γιὰ δημιουργία διχοστασιῶν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου είχε ως ακολούθως:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 8 Ἰανουαρίου 2026, σὲ ἔκτακτη Συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐξέτασε διεξοδικὰ τὸ θέμα τοῦ ἐκπτώτου πρῴην μητροπολίτη Πάφου Τυχικοῦ, μετὰ καὶ τὴν ὁμόφωνη ἐπικύρωση τῆς ἀποφάσεώς της, ἡ ὁποία ἐλήφθη στὴ Συνεδρία τῆς 23ης Μαΐου 2025, ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἔλαβε ὑπόψη της τὴν ἄρνηση τοῦ πρῴην μητροπολίτη Πάφου ὅπως συμμορφωθεῖ πρὸς τοὺς ὅρους τοὺς ὁποίους ἔθεσε σ’ αὐτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ ὅπως τὸν προέτρεψε πρὸς τοῦτο ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μελέτησε ἐπίσης τὶς ἀπαράδεκτες ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους κινήσεις του γιὰ προσφυγὴ στὰ Πολιτικὰ Δικαστήρια, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καταδικάζεται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.

Ἐπισκόπησε τὴν ἀναταραχὴ ποὺ προκαλεῖ μὲ τὶς δηλώσεις του καὶ μὲ μικρὴ ὁμάδα ̎ ζηλωτῶν ̎ στοὺς πιστούς.

Ἐσημείωσε τὴν προσπάθειά του γιὰ δημιουργία διχοστασιῶν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπευθυνόμενος ξεχωριστὰ καὶ διαφορετικὰ σὲ ὅσους τὸν ὑπεστήριξαν καὶ σὲ ὅσους ὑπεστήριξαν τὴν ἐκπτωσή του.

Ἀπεφάσισε ὅπως ἐπιβάλει στὸν πρῴην μητροπολίτη Πάφου Τυχικὸ τὴν ποινὴ τῆς ἐπ’ ἀόριστον ἀργίας μέχρις ὅτου αὐτός:

• ὑποβάλει τὴν ζητηθεῖσαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο συγκεκριμένη Ὁμολογία Πίστεως,

• ἀποσύρει τὴν προσφυγή του ἢ τὴν πρόθεση προσφυγῆς του σὲ Πολιτικὰ Δικαστήρια,

• καταδικάσει τὸν ἀποτειχισμὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία,

• ἀποδεχθεῖ νέα καθήκοντα στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, τὰ ὁποῖα θὰ τοῦ ἀνατεθοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καί,

• παύσει νὰ προκαλεῖ ἀναστάτωση καὶ σκανδαλισμὸ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας».

Από τους πιο πάνω όρους, ο κ. Τυχικός ουδένα τρήτησε.

Υπενθυμίζεται, πως η απόφαση να τεθεί σε αργία ο έκπτωτος Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός ελήφθη με ένδεκα ψήφους υπέρ και πέντε εναντίον.

Εναντίον της κήρυξης του κ. Τυχικού σε αργία τάχθηκαν οι τέσσερις ιεράρχες της ομάδας του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου (Λεμεσού Αθανάσιος και οι Επίσκοποι Λήδρας Επιφάνιος, Αμαθούντος Νικόλαος Επίσκοπος Λήδρας και Νεαπόλεως Πορφύριος) καθώς και ο Μητρόπολίτης Μόερφου Νεόφυτος.

Υπέρ της κήρυξης του σε αργία τάχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ο Μητροπολίτης Τριμιθούντος και Λευκάρων Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος κι ο Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος.

Αν τεθεί θέμα καθαίρεσής του, θα διαφανεί κατά πόσον και μετά την ανυπακοή του, θα τύχει στήριξης από μέλη της Ιεράς Συνόδου.