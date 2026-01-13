Ιδιαίτερα επικίνδυνοι έχουν καταστεί οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που έχει σχηματιστεί στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αριθμός οχημάτων παραμένει ακινητοποιημένος στον δρόμο Πλατρών – Τροόδους και στον δρόμο Κάτω Αμιάντου – Καρβουνά, με συνεργεία να προβαίνουν σε ενέργειες για τη μετακίνησή τους και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Παράλληλα, στον δρόμο Προδρόμου – Τροόδους παρατηρούνται κατολισθήσεις βράχων, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή, εκτός εάν αυτές είναι απολύτως αναγκαίες.