Έτοιμος να προχωρήσει σε προκήρυξη εκλογών για πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου φέρεται να είναι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ανεξαρτήτως του κατά πόσον θα καθαιρεθεί ή μη ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός, του οποίου, έτσι κι αλλιώς η τύχη έχει κριθεί.

Το θέμα που εκκρεμεί και το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει είναι η εκλογική διαδικασία με την οποία θα αναδειχθεί ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Συγκεκριμένα, αν στη σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου προκύψει σύγκλιση απόψεων και υιοθετηθεί η πρόταση του Μακαριοτάτου για συμμετοχή των πιστών μόνο στην εκλογή για ανάδειξη Αρχιεπισκόπου, τότε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου θα εκλεγεί απευθείας από την Ιερά Σύνοδο χωρίς να στηθούν κάλπες για τους πολίτες. Αν πάλι η πρόταση του Αρχιεπισκόπου δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία τριών τετάρτων, όπως απαιτεί ο Καταστατικός Χάρτης, τότε θα στηθούν κάλπες και θα ακολουθηθεί η υφιστάμενη διαδικασία.

Πάντως, όπως έγραψε ήδη ο «Φ», στο παρελθόν ακόμη και ιεράρχες οι οποίοι θεωρητικά θα αντιτάσσονταν σε αποκλεισμό των λαϊκών από την ψηφοφορία, επιθυμώντας αποφυγή αντιπαραθέσεων, οι οποίες είναι σχεδόν αναπόφευκτες σε τέτοιου είδους εκλογές, φέρονται εκ πρώτης όψεως, να αντιμετώπισαν θετικά το πιο πάνω ενδεχόμενο. Άλλωστε, είναι αντιληπτό, πως το κυρίαρχο ζήτημα είναι ο αρχιεπισκοπικός θρόνος και από τη στιγμή κατά την οποία συμμετέχουν οι πολίτες, οι εκλογές για ανάδειξη επισκόπων και μητροπολιτών τίθενται σε δεύτερη μοίρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής κ. Χριστάκης Ευσταθίου, ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», εξέφρασε την ελπίδα πως η Σύνοδος θα κινηθεί συναινετικά εγκρίνοντας την πρόταση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, κάτι το οποίο θα αφήσει πίσω αρνητικά φαινόμενα τα οποία είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σημειώνεται πάντως, πως σε σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την Ιερά Σύνοδο (όπως είναι για παράδειγμα η έκπτωση Τυχικού), η πρόταση του Μακαριοτάτου για έκπτωσή του, συγκέντρωσε δέκα ψήφους (έναντι έξι) ενώ η πρότασή του για αργία του συγκεκριμένου ιεράρχη συγκέντρωσε 11 ψήφους. Με βάση την τελευταία ψηφοφορία και νοουμένου ότι διατηρηθούν οι συσχετισμοί, ο Αρχιεπίσκοπος αναζητεί μία επιπλέον ψήφο.

Ωστόσο, αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες στηρίζονται και σε κάποιες επαφές, ίσως τελικά η πρόταση για μη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για ανάδειξη επισκόπων και μητροπολιτών συγκεντρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Ιεράς Συνόδου, αν όχι και το σύνολό τους. Ωστόσο, ουδείς γνωρίζει τι θα προκύψει κατά τη σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Δεδομένο θεωρείται, πάντως, πως οι συσχετισμοί που επικρατούν στην παρούσα φάση στην Ιερά Σύνοδο, δεν αναμένεται να επηρεαστούν, έστω και αν αποφασιστεί εκλογή των επισκόπων και των μητροπολιτών από την Ιερά Σύνοδο, στην οποία έτσι κι αλλιώς, ο Αρχιεπίσκοπος διαθέτει την πλειοψηφία. Με άλλα λόγια, δεν αναμένει κανείς, ότι σε περίπτωση κένωσης μιας μητροπολιτικής έδρας, θα επιχειρηθεί η «κατάληψη» της από υποψήφιο άλλης Μητρόπολης.

Όσον αφορά την τύχη του εν αργία Μητροπολίτη κ. Τυχικού, τον περιμένουν νέες περιπέτειες αφού ύστερα από την προσφυγή του ενώπιον του Ανωτάτου, όπου αμφισβητεί την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για έκπτωσή του, ίσως εξεταστεί, πλέον, και το ενδεχόμενο καθαίρεσής του. Αυτό που αναμένει η Σύνοδος προτού προχωρήσει, είναι επίσημη ενημέρωση ότι όντως ο Τυχικός κατέφυγε στο Ανώτατο.

Υπενθυμίζεται, πως η Ιερά Σύνοδος θέτοντάς τον σε αργία, τον κάλεσε να μην προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης και αν το έπραξε, να αποσύρει τη σχετική αίτηση.

Πιο συγκεκριμένα, στο σχετικό ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, μετά την τελευταία συνεδρία του Σώματος, καταγράφονταν και τα ακόλουθα:

«Απεφάσισε όπως επιβάλει στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό την ποινή της επ’ αόριστον αργίας μέχρις ότου αυτός:

• Υποβάλει την ζητηθείσαν από την Ιερὰ Σύνοδο συγκεκριμένη Ομολογία Πίστεως

• Αποσύρει την προσφυγή του ή την πρόθεση προσφυγής του σε Πολιτικά Δικαστήρια

• Καταδικάσει τον αποτειχισμό από την Εκκλησία

• Αποδεχθεί νέα καθήκοντα στην Ιερὰ Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τα οποία θα του ανατεθούν απὸ τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

• Παύσει να προκαλεί αναστάτωση καὶ σκανδαλισμό του πληρώματος της Εκκλησίας».

Από τους πιο πάνω όρους, ο κ. Τυχικός ουδένα τήρησε.