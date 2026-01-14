Ο Γιώργος Βασιλείου, χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων, ως ο Πρόεδρος ο οποίος «άνοιξε την πόρτα» του Προεδρικού στους δημοσιογράφους και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ανέπτυξε συνεργασία αλλά και φιλικές σχέσεις με πολλούς δημοσιογράφους της εποχής, ένας εξ΄αυτών ο Θέμης Θεμιστοκλέους, ο οποίος τότε εργαζόταν στο ΡΙΚ.

Σε παρέμβαση του στο Σίγμα στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, ο κ. Θεμιστοκλέους μοιράστηκε μια ανέκδοτη εμπειρία που είχε μαζί με τον μακαριστό Γιώργο Βασιλείου, από το Φθινόπωρο του 1989, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Μαλαισία, όταν τον έχρισε Υπουργό «για 24 ώρες». Όπως αναφέρει η αποστολή του Προέδρου, η οποία απαρτιζόταν μόνο από τον ίδιο, έναν Αστυνομικό της φρουράς του και τη γραμματέα του, στάθμευσε στο Κατάρ, ούτως ώστε να αλλάξουν αεροπλάνο.

«Φτάνοντας εκεί, διαπιστώσαμε ότι περίμενε τον Πρόεδρο Βασιλείου στο αεροδρόμιο, ο Εμίρης του κράτους, επικεφαλής ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου του Κατάρ». Όπως εξιστορεί ο κ. Θεμιστοκλέους, όταν αντιλήφθηκαν ότι θα ακολουθήσει επίσημη τελετή υποδοχής του κ. Βασιλείου, από τον Εμίρη εκτός προγράμματος και αφού δεν είχε στην αποστολή του κάποιον Υπουργό του είπε «Θέμη, σφίξε τη γραβάτα, βάλ’ το σακάκι, κατέβα με το επίσημο ύφος, είσαι Υπουργός».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ακολούθως ρώτησε τον Πρόεδρο «τι Υπουργός θα είμαι», χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, «έκανα καμιά 30αριά χειραψίες». Ακολούθως διεξήχθη επίσημη συνάντηση και δείπνο στο Παλάτι, στην παρουσία ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας. «Κάθισα απέναντι σε ένα ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο μόνος μου και παρίστανα τον Υπουργό». Στη συνέχεια, λέει ο κ. Θεμιστοκλέους τον ρώτησαν τι Υπουργός ήταν με τον ίδιο να απαντά ότι «είμαι Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Εκείνη την στιγμή ένιωσα μια κλωτσιά κάτω από το τραπέζι και δεν ξαναμίλησα».

Ο δημοσιογράφος παρίστανε τον Υπουργό και κατά την τελετή αποχώρησης. «Έφιππος ο Εμίρης, Υπουργός ο Θεμιστοκλέους. Ανεβαίνουμε επιτέλους στο αεροπλάνο να φύγουμε και μου λέει (σ.σ ο Πρόεδρος Βασιλείου), τώρα τελειώνει και η θητεία σου».