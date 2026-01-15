Επιστημονική διάλεξη υψηλού επιπέδου με θέμα τη μέτρηση και τη διαχείριση του στρες, βασισμένη στις αρχές της Lifestyle Medicine και της Ιατρικής Ακριβείας στην Πρόληψη, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Λιβαδιών, στη Λάρνακα, στις 16 Ιανουαρίου 2026 από τις 18:00 μέχρι τις 21:00.

Η διάλεξη θα παρουσιαστεί από κορυφαίους πανεπιστημιακούς καθηγητές και επιστήμονες του στρες, με πολυετή εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, και θα αναδείξει:

• Επιστημονικές μεθόδους μέτρησης του στρες

• Τεκμηριωμένες τεχνικές διαχείρισής του

• Την αλλαγή τρόπου ζωής και την εγκατάσταση υγιεινών συνηθειών

• Την αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας

• Την εφαρμογή της Τεχνικής της Πυθαγορείου Αυτογνωσίας για ολιστική υγεία και ευεξία

Επιστημονικά υπεύθυνοι – Πανεπιστημιακοί καθηγητές

• Δρ. Χριστίνα Δαρβίρη, Καθηγήτρια Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας – Top 2% Scientists Worldwide

• Δρ. Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας

Ιδρυτές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

• Άτομα που θέλουν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την υγεία τους

• Υγιείς και φαινομενικά υγιείς

• Άτομα με χρόνια νοσήματα

• Γονείς, επαγγελματίες υγείας και όσους ενδιαφέρονται για πρόληψη και ποιότητα ζωής

Μετά το τέλος της διάλεξης θα παρουσιαστεί οργανωμένο επιστημονικό πρόγραμμα μέτρησης και διαχείρισης του στρες, το οποίο θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2026 στη Λάρνακα.

-Είσοδος Ελεύθερη

-Λάρνακα | Αμφιθέατρο Δημαρχείου Λιβαδιών

-16 Ιανουαρίου 2026 | 18:00-21:00

Ποιος είναι ο Γεώργιος Χρούσος

Ο Γεώργιος Χρούσος είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνώς προσωπικότητες στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, τη βιολογία του στρες και την Ψυχονευροενδοκρινοανοσολογία. Οι πιο σημαντικές δράσεις και σταθμοί του βιογραφικού του συνοψίζονται ως εξής:

Επιστημονικό & Ακαδημαϊκό Έργο

Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας στο Harvard Medical School.

Διευθυντής του Τμήματος Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) (National Institutes of Health, ΗΠΑ).

Πρωτοπόρος στη μελέτη του άξονα Υποθαλάμου–Υπόφυσης–Επινεφριδίων (HPA axis) και του ρόλου του στρες: στη σωματική υγεία στην ψυχική υγεία στην παιδική ανάπτυξη στα χρόνια νοσήματα

και του ρόλου του στρες:

Καινοτόμες Επιστημονικές Συνεισφορές

Θεμελίωσε τη σύγχρονη κατανόηση του χρόνιου στρες ως κεντρικού μηχανισμού: φλεγμονής μεταβολικών νοσημάτων καρδιαγγειακών παθήσεων ψυχιατρικών διαταραχών

Ανέδειξε τη σημασία της πρώιμης παιδικής εμπειρίας και του στρες στην υγεία του ενήλικα (life-course approach).

και του στρες στην υγεία του ενήλικα (life-course approach). Εισήγαγε την έννοια του “στρες ως συστηματική νόσο”.

Δημοσιεύσεις & Επιστημονική Απήχηση

Πάνω από 1.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά.

Εξαιρετικά υψηλός αριθμός citations, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναφερόμενους Έλληνες επιστήμονες παγκοσμίως.

, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναφερόμενους Έλληνες επιστήμονες παγκοσμίως. Συγγραφέας και επιμελητής βασικών συγγραμμάτων στην ενδοκρινολογία και το στρες.

Διοικητικό & Εκπαιδευτικό Έργο στην Ελλάδα

Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Παιδί και την Υγεία

του: Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καθοριστική συμβολή στη μεταρρύθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και στη σύνδεση βιοϊατρικής γνώσης με την ψυχοκοινωνική διάσταση της υγείας.

Διεθνής Αναγνώριση & Κοινωνική Παρέμβαση

Σύμβουλος διεθνών οργανισμών σε θέματα: παιδικής υγείας ψυχικής ανθεκτικότητας δημόσιας υγείας

Ισχυρή παρουσία στον δημόσιο λόγο: προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών & εφήβων επίδραση στρες, σχολείου και οικογένειας στην υγεία

Γέφυρα μεταξύ επιστήμης – κλινικής πράξης – κοινωνίας.

Γιατί θεωρείται κορυφαία φυσιογνωμία

