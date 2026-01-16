Τεχνητή Νοημοσύνη στον τομέα των φαρμάκων: Στην έρευνα για νέα σκευάσματα, στις κλινικές δοκιμές, στην παραγωγή, στην ανίχνευση παρενεργειών αλλά και στην παρακολούθηση της ασφάλειας ενός φαρμάκου αφού αρχίσει η κυκλοφορία του.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ανθρώπινη παρέμβαση και κανόνας, η εφαρμογή δέκα βασικών αρχών τις οποίες, όπως ανακοινώθηκε χθες, συμφώνησαν οι δύο μεγαλύτερες φαρμακορυθμιστικές Αρχές του κόσμου: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και η αντίστοιχη αμερικανική Αρχή, ο FDA.

Στόχος, τα πιο ασφαλή φάρμακα, η ταχύτερη ανάπτυξη νέων θεραπειών, η καλύτερη ανίχνευση παρενεργειών και η μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο που εγκρίνονται τα φάρμακα.

Στην πράξη, η εφαρμογή των ίδιων κανονισμών στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα των φαρμάκων με απώτερο σκοπό, βεβαίως, την άσκηση ελέγχου ή στη χρήση των ίδιων εργαλείων, βάσει των ίδιων κριτηρίων στη φαρμακοβιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Με απλά λόγια, οι δύο μεγαλύτερες φαρμακορυθμιστικές Αρχές του κόσμου, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, συμφώνησαν σε κοινούς κανόνες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη από τη φαρμακοβιομηχανία διεθνώς αφού μέσω των δέκα αρχών που καταγράφηκαν θεωρείται ότι διασφαλίζεται πως οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες σε κάθε χώρα, θα ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία και θα αποφεύγονται «γκρίζες ζώνες» στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εξίσωση πρέπει, βεβαίως, πάντοτε να προστίθεται και η οικονομική πτυχή αφού με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται και η ισονομία μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών που βρίσκονται διαρκώς σε μεταξύ τους ανταγωνισμό. Άλλωστε, ο παγκόσμιος τζίρος για τα φάρμακα δεν μπορεί να υποτιμάται.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα των φαρμάκων, σίγουρα δεν είναι κάτι που αρχίζει αυτή τη στιγμή. Ήδη, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών, στις κλινικές δοκιμές και σίγουρα στην παραγωγή.

Μέσω της συμφωνίας διασφαλίζεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα, τα δεδομένα που αναλύονται μέσω αυτής είναι αξιόπιστα και ελεγμένα, οι αποφάσεις για τα φάρμακα δεν λαμβάνονται από «αλγόριθμους αλλά με ανθρώπινη ευθύνη και ότι η ασφάλεια των ασθενών παραμένει πρωταρχικός στόχος.

Οι δέκα βασικές αρχές:

1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη υποστηρίζει τις αποφάσεις, αλλά δεν τις αντικαθιστά. Η τελική ευθύνη παραμένει σε ανθρώπους και Αρχές.

2. Κάθε σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να έχει ξεκάθαρο και συγκεκριμένο ρόλο (π.χ. έρευνα, κλινικές δοκιμές, ασφάλεια).

3. Τα δεδομένα που δίνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι ακριβή, αντιπροσωπευτικά και κατάλληλαγια τον σκοπό χρήσης ανά περίπτωση.

4. Πρέπει να είναι δυνατό να εξηγείται πώς και γιατί ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης καταλήγει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

5. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να δοκιμάζονται και να ελέγχονται διεξοδικά πριν χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμες διαδικασίες.

6. Η απόδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς, γιατί τα δεδομένα και οι συνθήκες αλλάζουν με τον χρόνο.

7. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για εντοπισμό λαθών, αποκλίσεων ή προκαταλήψεων στα αποτελέσματα.

8. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης οφείλουν να προστατεύουν προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα ασθενών.

9. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να δημιουργεί διακρίσεις ή ανισότητες, π.χ. εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων ασθενών.

10. Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τη φαρμακευτική και ψηφιακή νομοθεσία σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Επί της ουσίας για τους ασθενείς, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, η εφαρμογή των δέκα βασικών αρχών, σημαίνει ότι τα δεδομένα γύρω από τα υπό έρευνα φάρμακα θα τυγχάνουν περισσότερης ανάλυσης, οι αποφάσεις για την έγκριση νέων θεραπειών θα λαμβάνονται ταχύτερα και οι πιθανές παρενέργειες θα εντοπίζονται και θα τυγχάνουν διαχείρισης πιο έγκαιρα.

Επίσημα, λοιπόν, πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στον τομέα των φαρμάκων, με συγκεκριμένους κανόνες και έρχεται να προστεθεί και να διευκολύνει μάλλον την εφαρμογή των όσων και η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φάρμακα ήδη προβλέπει και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν οι εταιρείες φαρμάκων να συμπεριφέρονται.