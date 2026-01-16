Κλειστοί για την τροχαία κίνηση θα είναι δρόμοι στη Λευκωσία, την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, 2026, για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων τρεξίματος. Κατά τη διάρκεια των φιλανθρωπικών αγώνων τρεξίματος η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμων.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή για παροχή βοήθειας στο κοινό και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ στο οδικό δίκτυο θα υπάρχει προσωρινή οδική σήμανση για διευκόλυνση των διερχόμενων οδηγών οχημάτων.

Κλειστοί θα είναι από τις 5.45 το πρωί, μέχρι και τη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής, οι ακόλουθοι δρόμοι:

οδός Ρηγαίνης

οδός Πάφου

οδός Μίκυ Θεοδωράκη

Πλατεία Μάρκου Δράκου

οδός Κινύρα

οδός Νεχρού

οδός Λόρδου Βύρωνος

λεωφόρος Γεώργιου Γρίβα Διγενή, όπου θα παραμένει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ της συμβολής με την οδό Λόρδου Βύρωνος και τον κυκλικό κόμβο με τις οδούς Ηρώων και Κυριάκου Μάτση, σε Έγκωμη και Άγιο Δομέτιο

οδός Προκοπίου και λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου θα παραμένει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ της συμβολής με την λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή και τη συμβολή με λεωφόρο Λευκοθέου και την οδό Μακεδονιτίσσης

οδός Αιγύπτου

λεωφόρος Ομήρου, όπου θα παραμείνει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα παρά το Άγαλμα Σολωμού και την Πλατεία Ελευθερίας

λεωφόρος Στασίνου, όπου θα παραμείνει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας

Πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β΄

οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

οδός Νικηφόρου Φωκά

οδός Αθηνάς

οδός Βασιλέως Γεωργίου Β΄

οδός Σπύρου Χριστοδούλου

οδός Χριστάκη Χριστοφίδη

οδός Αιγαίως

οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στην περιοχή Παλουριώτισσας

οδός Αγίου Ιλαρίωνος

κυκλικός κόμβος των λεωφόρων Καντάρας και Ιλαρίωνος, στην περιοχή Παλουριώτισσας

οδός Συνεργασίας

οδός Μάρκου Μπότσαρη

η επαναστροφή στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Αγίου Ιλαρίωνος και της οδού Χρήστου Σαμαρά.

Οι αγώνες τρεξίματος περιλαμβάνουν διάφορες διαδρομές, διαφορετικών αποστάσεων. Χάρτες για κάθε διαδρομή, όπου φαίνονται και οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση, καθώς και διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης οχημάτων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://www.nicosiamarathon.com/.