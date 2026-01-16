Σε αποστολή προδικαστικού πρωτοκόλλου προς τη Νικολέττα Τσικκίνη προχώρησε η Φιλίππα Χριστοδουλίδη Καρσερά, ζητώντας τη διαγραφή και τον τερματισμό συγκεκριμένων αναρτήσεων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δικηγόρος της Φιλίππας Καρσερά, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Alpha, ανέφερε ότι η αντίδραση της αφορά συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι για συγκεκριμένους λογαριασμούς και αφορά 13 αναρτήσεις που έγιναν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις που αναφέρονται τόσο σε διαφορετικά ζητήματα όσο και στην κ. Καρσερά, οι συγκεκριμένες 13 κρίθηκε ότι υπερέβησαν τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της έκφρασης.

Αναφερόμενος στη διαδικασία του προδικαστικού πρωτοκόλλου, ο κ. Αιμιλιανίδης εξήγησε ότι πρόκειται για μηχανισμό που προβλέπεται από τους νέους κανονισμούς πολιτικής δικονομίας, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ πριν από δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε, «πλέον, για να γίνει οποιαδήποτε δικαστική, πολιτική διαδικασία, δικαστική διαφορά δηλαδή, πρέπει υποχρεωτικά, πριν πάει οποιοσδήποτε σε δικαστήριο, να αποστείλει μία επιστολή με συγκεκριμένο τύπο, που είναι το προδικαστικό πρωτόκολλο».

Περιμένουν τις απαντήσεις των δικηγόρων της κ. Τσικκίνη

Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός της διαδικασίας είναι να ενημερωθεί το άλλο μέρος για τους ισχυρισμούς και τα αιτήματα, ώστε να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξωδικαστικής διευθέτησης. «Είναι μία προδικαστηριακή διαδικασία η οποία έχει σκοπό να γλιτώσει τον χρόνο του δικαστηρίου, αν αυτό είναι φυσικά εφικτό», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, ο κ. Αιμιλιανίδης τόνισε ότι οι δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντιμετωπίζονται διαφορετικά από άλλες μορφές δημοσίευσης. «Δηλαδή, εάν υπάρχει δυσφήμιση, εφαρμόζονται οι αρχές της γενικής νομοθεσίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά προκύπτει δυσκολία ταυτοποίησης, καθώς πολλοί λογαριασμοί είναι ανώνυμοι.

Παρά ταύτα, όπως υπογράμμισε, τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια: «Αν υπάρχει δυσφήμιση, τότε εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί τον κανόνα, ενώ οι περιορισμοί της εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση. «Η αρχή είναι η ελευθερία της έκφρασης και ο περιορισμός είναι η εξαίρεση που υπάρχει όταν υπάρχει μία σύγκρουση με ένα άλλο συνταγματικό δικαίωμα, που είναι το δικαίωμα στην προσωπικότητα και στην ιδιωτική ζωή», ανέφερε, τονίζοντας ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσο και από την κυπριακή νομολογία.

«Η τελευταία ανάρτηση έγινε πριν 7 μήνες»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο δικηγόρος της Νικολέττας Τσικίνη, Πάμπος Ιωαννίδης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η επιστολή αναφέρεται σε 13 αναρτήσεις.

Επεσήμανε ότι η τελευταία ανάρτηση έγινε τον Ιούνιο του 2025. «Η κ. Καρσερά, στις 11 Ιανουαρίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανακοίνωνε την απόσυρσή της από τον Φορέα, ενώ ταυτόχρονα είχε εκφράσει το παράπονό της για τις αναρτήσεις των τελευταίων ημερών».

Σημείωσε ότι τώρα η κ. Καρσερά στρέφεται εναντίον της κ. Τσικίνη για αναρτήσεις που έκανε, με την τελευταία να είναι πριν από επτά μήνες.

Ο κ. Ιωαννίδης επεσήμανε ότι θα δώσει νομική συμβουλή στην κ. Τσικίνη. «Η άποψή μου είναι ότι οι αναρτήσεις δεν εμπεριέχουν το οτιδήποτε».

Τέλος, ανέφερε ότι θα δοθεί λεπτομερής απάντηση στην επιστολή που έλαβε η κ. Τσικίνη.