Πληροφορία για πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας λαγών με τη χρήση τετράτροχων μοτοσυκλετών έλαβε χθες, λίγο μετά τις 18:00, η Υπηρεσία Θήρας, στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μάμμαρι και Δένειας, εντός της Νεκρής Ζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, αποστέλλοντας αρχικά δύο περίπολα, τα οποία ενισχύθηκαν στη συνέχεια με ακόμη δύο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη της Υπηρεσίας εντόπισαν τις δύο τετράτροχες μοτοσυκλέτες και κατέβαλαν συντονισμένη προσπάθεια για την ανακοπή και τον έλεγχό τους.

Ωστόσο, κατά την καταδίωξη, η μία μοτοσυκλέτα διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς τις κατεχόμενες περιοχές. Όπως αναφέρεται, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της περιοχής —ανοικτή και πεδινή έκταση με καλλιεργημένα και λασπωμένα χωράφια— κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την ανακοπή των τετράτροχων οχημάτων, παρά τις επίμονες προσπάθειες των μελών της Υπηρεσίας.

Κατά την παρακολούθηση των κινήσεων των υπόπτων, εντοπίστηκε σημείο εντός της Νεκρής Ζώνης όπου φέρεται να είχαν αποκρύψει τα θηράματα που παράνομα θήρευσαν. Σε μεταγενέστερο έλεγχο στο συγκεκριμένο σημείο, μέλη της Υπηρεσίας εντόπισαν τέσσερις φρεσκοσκοτωμένους λαγούς, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε νάιλον σακούλια. Οι λαγοί κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με στόχο τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων ή τεκμηρίων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε η Υπηρεσία Θήρας: