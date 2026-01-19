Διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 41χρονου Γκεόργκι Ιβάνοφ που τραυματίσθηκε θανάσιμα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου από μαχαίρι με δράστη 29χρονο στενό συγγενή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατος του 41χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία – αιμορραγικό σοκ που προήλθε από νήσσον και τέμνον όργανο.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους.

Τρεις νέες συλλήψεις από την Αστυνομία

Οι τρεις νέες συλλήψεις που πραγματοποίησε η Αστυνομία στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης αφορούν σε πρόσωπα ηλικίας 34, 31 και 25 ετών, που επέβαιναν με το θύμα στο όχημα με το οποίο μετέβησαν στην Πέγεια από την Λεμεσό ώστε να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις με τον φερόμενο ως δράστη. Μετά τον φόνο του 41χρονου η Αστυνομία προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης των τριών, θεωρώντας τους ύποπτους για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, μεταφορά επιθετικών οργάνων και πρόκληση ζημιάς.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό 41χρονου άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου με μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιακή χώρα και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα. Για την υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση 29χρονος, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, καθώς και αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον του 29χρονου υπόπτου.

Όπως δήλωσε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ανοικτό χώρο στην Πέγεια, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Πέντε αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, ηλικίας από 28 έως 41 ετών και κάτοικοι Λεμεσού, μετέβησαν με όχημα στην περιοχή κατόπιν προσυνεννόησης, με σκοπό να συναντήσουν τον 29χρονο ομοεθνή τους και να επιλύσουν προσωπικές διαφορές.

Οι διαφορές αυτές, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να προέκυψαν από δημόσιες αναρτήσεις και δηλώσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θεωρήθηκαν ανήθικου χαρακτήρα. Κατά τη συνάντηση, ο 29χρονος φέρεται αρχικά να οδήγησε το όχημά του εναντίον ενός εκ των πέντε προσώπων, ηλικίας 30 ετών, τραυματίζοντάς τον, και στη συνέχεια να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 41χρονο συγγενή του.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν από τα άλλα τρία πρόσωπα στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου ο 41χρονος εξέπνευσε γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα. Ο δεύτερος τραυματίας φέρει διάφορες κακώσεις και νοσηλεύεται προληπτικά.