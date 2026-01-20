Αδίστακτοι απατεώνες προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν ακόμη και το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με fake news που οδηγούν σε απάτη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο «Η τελευταία έκπληξη του Γιώργου Βασιλείου: γιατί ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου άφησε στους κληρονόμους του μια επενδυτική πλατφόρμα αντί για εκατομμύρια», ψευδώς διαφημίζουν ότι οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε συγκεκριμένη πλατφόρμα και να εξασφαλίσει κέρδη από την κληρονομιά του Βασιλείου.

Οι συγκεκριμένοι απατεώνες εμπλέκουν το philenews, παρουσιάζοντας ολόκληρο ρεπορτάζ σαν να είναι γραμμένο και δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα μας.

Μάλιστα, στην εν λόγω ανάρτηση, αναγράφουν ότι το δημοσιογραφικό άρθρο (ψευδές) το οποίο κατασκεύασαν είναι και επιβεβαιωμένο από τη συντακτική ομάδα του philenews (όπως ισχυρίζονται οι απατεώνες) ώστε να παραπέμπουν αναγνώστες σε άλλη ιστοσελίδα για να επενδύσουν στην πλατφόρμα με την δήθεν κληρονομιά του Γιώργου Βασιλείου.

Η ιστοσελίδα μας καταγγέλλει δημοσίως την εν λόγω απάτη ενώ θα προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία και στις αρμόδιες αρχές. Καλεί όλους τους αναγνώστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρασυρθούν από τους εν λόγω απατεώνες και βεβαίως, σε καμία περίπτωση να προβούν στην παραμικρή κατάθεση χρημάτων στην πλατφόρμα την οποία επικαλούνται οι κατασκευαστές της ψευδούς είδησης.