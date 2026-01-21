Δεκάδες αστυνομικοί απ΄ όλες τις πόλεις διαδήλωσαν έξω από το κτήριο της Βουλής, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους με το νέο ωράριο που επηρεάζει 1.000 και πλέον μέλη της Δύναμης.

Τα μέλη του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» συγκεντρώθηκαν λίγο πριν τις 09:00 έξω από τις εγκαταστάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Ο πρόεδρος του Κλάδου της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ», Νίκος Λοίζίδης, μέσω τηλεβόα απέδωσε το πνεύμα με το οποίο οι συνδικαλιστές πορεύονται στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τα αρνητικά γι΄ αυτούς δεδομένα.

Είπε σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να προσεγγίζονται ως νούμερα και αριθμοί. «κ. αρχηγέ έλα έξω να δεις του αστυνομικούς σου. Είναι εδώ. Εν τούτοι που τους έβαλες το χέρι στην τσέπη και τους έπιασες τα λεφτά», είπε, μεταξύ άλλων, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πίσω από κάθε αριθμό έχει έναν οικογενειάρχη, έχει έναν άνθρωπο με προσωπικότητα. κ. αρχηγέ λαμβάνετε όσα λαμβάνετε -και μπράβο σας ως ηγεσία- εξαιτίας όλων αυτών εδώ που δουλεύουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή του κράτους».

Από τα όσα ανέφερε μεγαλοφώνως ο κ. Λοϊζίδης δεν έλειψαν αναφορές για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο απασχολεί έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης: «Εμείς πάντως κ. αρχηγέ δεν μπαίνουμε σπίτι για το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί όλοι είναι έξω στη στράτα, όλοι στα δικαστήρια, όλοι στα κρατητήρια. Είναι όλοι εκεί που τους όρισε ο Νόμος. Εσύ δεν στάθηκες μπροστά μας, στέκεσαι απέναντί μας. Στέκεσαι απέναντι από τα παιδιά σου».

Σημειώνεται ότι σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση του θέματος του νέου ωραρίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών.

Η απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας ανακοινώθηκε από τον ίδιο σε συνέντευξή Τύπου στις 30 Δεκεμβρίου και λίγο ως πολύ είναι γνωστή. Ο κ. Αρναούτης ανακοίνωσε πως όσοι εργάζονται με σύστημα βάρδιας 12Χ36 (δουλεύουν ένα 12ωρο κάθε δυο ημέρες), θα εργάζονται 11 ώρες στη βάση συμφωνίας του 2019.

Είχε εξηγήσει πως από τη στιγμή που οι αστυνομικοί θα δουλεύουν μια ώρα λιγότερη ημερησίως, θα εξασφαλίσει τις υπηρεσίες τους για περισσότερο χρόνο μέσα στο έτος, ώστε να τους αξιοποιήσει σε καθήκοντα αστυνόμευσης.

Με το νέο ωράριο οι περίπου 1.000 επηρεαζόμενοι αστυνομικοί θα έχουν ετησίως 4,7 ημεραργίες (rest day), αντί 19,5 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Όπως είχε εξηγήσει ο αρχηγός της Δύναμης, οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι στη διάθεση της υπηρεσίας για 15 ημέρες περισσότερες τον χρόνο.

Οι συνδικαλιστές αντιδρούν, θέτοντας θέμα ξεκούρασης των επηρεαζόμενων, αλλά και απώλεια εισοδημάτων που αντιστοιχούν με 1.000 ευρώ το χρόνο για έκαστο επηρεαζόμενο.