Το ενδιαφέρον στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών στρέφεται μοιραία στον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη.

Κατόπιν εισήγησης των βουλευτών Φωτεινής Τσιρίδου και Νίκου Γεωργίου προγραμματίστηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί να γίνει αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος της αλλαγής ωραρίου για 1.000 και πλέον αστυνομικούς.

Ο μοναδικός αξιωματούχος που περιλαμβάνεται στη λίστα προσκεκλημένων για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο αρχηγός της αστυνομικής Δύναμης, ο οποίος έχει λάβει την σχετική απόφαση και είναι σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματα των βουλευτών. Λόγω υποχρεώσεων ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, δεν θα παρευρίσκεται, αλλά θα εκπροσωπηθεί από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου του.

Της συζήτησης του θέματος θα προηγηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας από συνδικαλιστές αστυνομικούς. Στις 09:00 μέλη του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» θα βρεθούν έξω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων και θα αναρτήσουν πανό, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους με τη σχετική διαταγή του αρχηγού (ισχύει από 1/1/2026).

Χθες, εξάλλου, αντιπροσωπίες του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΠΑΣΥΔΥ) και της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» είχαν ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας ανακοινώθηκε από τον ίδιο σε συνέντευξή Τύπου στις 30 Δεκεμβρίου και λίγο ως πολύ είναι γνωστή. Ο κ. Αρναούτης ανακοίνωσε πως όσοι εργάζονται με σύστημα βάρδιας 12Χ36 (δουλεύουν ένα 12ωρο κάθε δυο ημέρες), θα εργάζονται 11 ώρες στη βάση συμφωνίας του 2019.

Είχε εξηγήσει πως από τη στιγμή που οι αστυνομικοί θα δουλεύουν μια ώρα λιγότερη ημερησίως, θα εξασφαλίσει τις υπηρεσίες τους για περισσότερο χρόνο μέσα στο έτος, ώστε να τους αξιοποιήσει σε καθήκοντα αστυνόμευσης.

Με το νέο ωράριο οι περίπου 1.000 επηρεαζόμενοι αστυνομικοί θα έχουν ετησίως 4,7 ημεραργίες (rest day), αντί 19,5 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Όπως είχε εξηγήσει ο αρχηγός της Δύναμης, οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι στη διάθεση της υπηρεσίας για 15 ημέρες περισσότερες τον χρόνο.

Οι συνδικαλιστές αντιδρούν, θέτοντας θέμα ξεκούρασης των επηρεαζόμενων, αλλά και απώλεια εισοδημάτων που αντιστοιχούν με 1.000 ευρώ το χρόνο για έκαστο επηρεαζόμενο.