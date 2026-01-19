Το νέο ωράριο που επηρεάζει 1.000 και πλέον μέλη της Αστυνομίας Κύπρου μοιραία έρχεται στο προσκήνιο.

Από σήμερα μέχρι και τα τέλη του τρέχοντος μήνα θα σημειωθούν εξελίξεις στο πλαίσιο των προσπαθειών συνδικαλιστών αστυνομικών να ανατρέψουν τα όσα ισχύουν από την αρχή του χρόνου για τους εκατοντάδες επηρεαζόμενους συναδέλφους τους μετά την απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη.

Η εξέλιξη που αναμένεται να σημειωθεί σήμερα έχει να κάνει με τα ένδικα μέσα που έλαβε ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ». Την περασμένη Παρασκευή το εν λόγω συντεχνιακό σώμα μέσω των δικηγόρων του καταχώρησε στο Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή για την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να αλλάξουν οι ώρες καθήκοντος και να μειωθούν οι ημεραργίες των αστυνομικών.

Ωστόσο, όπως πληροφορείται ο «Φ», η «ΙΣΟΤΗΤΑ» έχει καταχωρίσει και αίτημα για άμεση αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας σε σχέση με το νέο ωράριο, μέχρι να εξεταστεί το κυρίως αίτημα.

Επιχειρείται, με απλά λόγια, να εκδοθεί μονομερώς προσωρινό διάταγμα (interim order) ώστε να μπει στον πάγο η διαταγή του αρχηγού για το νέο ωράριο μέχρι να εξεταστεί από το Δικαστήριο η κυρίως αίτηση που αφορά την επίδικη απόφαση.

Το πιο πιθανό είναι σήμερα ή τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό Δικαστήριο να ορίσει ημερομηνία για εξέταση του εν λόγω αιτήματος.

Συναντήσεις ΣΑΚ

Σήμερα θα υπάρξουν και εξελίξεις στην προσπάθεια των συνδικαλιστών να ανατρέψουν τα δεδομένα, αφού θα συνεχιστεί ο κύκλος επαφών με κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) ήδη είχε συναντήσεις με αντιπροσωπείες του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, ενώ σήμερα αντιπροσωπεία του αναμένεται να έχουν συναντήσεις με ΑΚΕΛ και ΔΗΠΑ. Ο κύκλος επαφών του ΣΑΚ θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη, οπότε έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκπροσώπους του ΔΗΚΟ και του κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα του ΣΑΚ, σύμφωνα και με δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του, Άγγελου Νικολάου, αυτά έχουν να κάνουν με την συζήτηση του θέματος του ωραρίου στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών την προσεχή Τετάρτη, αλλά και την καθοριστική συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής Αστυνομίας (ΜΕΠΑ).

Η εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου και σ΄ αυτήν συμμετέχει ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου. Ενδεικτικό του πόσο ποντάρει ο ΣΑΚ στην ΜΕΠΑ είναι και η ανακοίνωσή του την περασμένη Παρασκευή, στην οποία, μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα ακόλουθα: «ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία και αγανάκτησή τους για τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας οι οποίες αγνοούν τους εργασιακούς θεσμούς και υποβιβάζουν τη σημασία των από κοινού συμφωνηθέντων στη ΜΕΠΑ».

Διαμαρτυρία στη Βουλή

Ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» προγραμματίζει εκδήλωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Τετάρτη (09:00) στη Βουλή. Ήδη έχει καλέσει τα μέλη του να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν. Ταυτόχρονα, αντιπροσωπεία της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» θα συνεχίσει επαφές με κοινοβουλευτικά κόμματα.

Η απόφαση του αρχηγού για να κερδίσει άρβυλα στους δρόμους

Από πλευράς της ηγεσίας της Δύναμης, δεν υπάρχει αλλαγή στάσης. Άλλωστε, από τις 30 Δεκεμβρίου που ο αρχηγός της αστυνομικής Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, ανακοίνωσε την απόφασή του σε συνέντευξη Τύπου, φανέρωσε την αποφασιστικότητά του προκειμένου να προβεί σε τομές με στόχο την αναδιοργάνωση του Σώματος.

Θυμίζουμε ότι ο αρχηγός στη συνέντευξη Τύπου λίγο πριν το νέο έτος, ανακοίνωσε πως οι αστυνομικοί που εργάζονται με σύστημα βάρδιας 12Χ36 (δουλεύουν ένα 12ωρο και κάθονται την επομένη), θα εργάζονται 11 ώρες. Εξήγησε πως με αυτό τον τρόπο οι αστυνομικοί θα δουλεύουν μια ώρα λιγότερη ημερησίως και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει τις υπηρεσίες τους για περισσότερο χρόνο μέσα στο έτος, ώστε να τους αξιοποιήσει σε καθήκοντα αστυνόμευσης. Με το νέο ωράριο που αποφάσισε ο αρχηγός και τηρείται από 1/1/2026, οι περίπου 1.000 αστυνομικοί που επηρεάζονται θα έχουν ετησίως 4,7 μέρες ημεραργίες (rest day), αντί 19,5 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Με άλλα λόγια, οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι στη διάθεση της υπηρεσίας για 15 ημέρες περισσότερες τον χρόνο.

Οι συνδικαλιστές αντέδρασαν, θέτοντας θέμα ξεκούρασης των επηρεαζόμενων, αλλά και απώλεια εισοδημάτων που αντιστοιχούν με 1.000 ευρώ το χρόνο για έκαστο επηρεαζόμενο.