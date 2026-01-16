Προσφυγή για την «μονομερή αυθαίρετη απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγή των ωρών καθήκοντος και μείωση των ημεραργιών των Αστυνομικών», ανακοίνωσε ότι κατέθεσε δια μέσου μέλους της στο Διοικητικό Δικαστήριο, ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητας.

Η Συντεχνία αναφέρει ότι η προσφυγή κατατέθηκε κατόπιν νομικής συμβουλής των δικηγόρων της.

Υπενθυμίζει επίσης την προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή στις 21 Ιανουαρίου στις 09.00, λίγο πριν την συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Νομικών.

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη θα υπάρξουν συναντήσεις της Συντεχνίας, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα «για ενημέρωση της μονομερής εργασιακής αδικίας στους Αστυνομικούς χωρίς διαβούλευση και των πραγματικών συνθηκών εργασίας στην Αστυνομία».

Ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας δηλώνει επίσης ότι θα εξαντλήσει όλα τα συνδικαλιστικά μέσα «για την αδικία που γίνεται εις βάρος των απλών Αστυνομικών».

