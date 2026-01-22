Έτρεχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Λευκωσία λόγω ξεχασμένου μαγειρικού σκεύους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χθες γύρω στις 17:15 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Έγκωμη.

Από την πυρκαγιά σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε η βαφή ολόκληρου του διαμερίσματος και η ηλεκτρική εγκατάσταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση τυλιχτήρων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Τα αιτία της πυρκαγιά αποδίδονται σε ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε μικρή αποθήκη.