Για τις 12 Μαΐου αναβλήθηκε η υπόθεση του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, καθώς και του μοναχού Βαρνάβα, που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της κυκλοφορίας υλικού από τις κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στην Μονή Οσίου Αββακούμ.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα όσων φαίνονται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τη μονή και παρουσιάστηκαν στην Ιερά Σύνοδο ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ο δικηγόρος τους Ηλίας Στεφάνου παρέδωσε παράλληλα σήμερα επιστολή στον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, με την οποία ζητεί όπως του δοθούν λεπτομέρειες σε σχέση με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Είναι η θέση της υπεράσπισης πως ο Μητροπολίτης και ο μοναχός παρουσίασαν στη Σύνοδο στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από το βίντεο της Μονής, λειτουργώντας για νόμιμο σκοπό, στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού δικαίου ώστε να αποδείξουν ότι στη Μονή τελούνταν εκκλησιαστικής φύσεως αδικήματα. Το θέμα αυτό κρίθηκε, μάλιστα, από την Ιερά Σύνοδο στη βάση του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, χωρίς να προκύψει κάτι επιλήψιμο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό που θα υποστηριχθεί από την υπεράσπιση Ησαΐα και Βαρνάβα είναι πως πρόθεσή τους ήταν να ενεργήσουν βάσει του εκκλησιαστικού δικαίου και μόνο, μη γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με το δίκαιο της κυπριακής Πολιτείας. Κατά τη σημερινή δικάσιμο, η δικαστής Αντριάνα Τζόαν Σολομωνίδου, όρισε την υπόθεση για τις 12 Μαΐου, ώστε να αρχίσει η ακρόαση.

Το θέμα με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που λειτουργούσε στην Μονή, προέκυψε κατόπιν ερευνών της τέως Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικαλαΐδου, ύστερα και από τη διαρροή διαφόρων βίντεο από χώρους εντός της Μονής που δεν έπρεπε να καταγράφονται.

Η Επίτροπος είχε εισηγηθεί στην Αστυνομία την ποινική δίωξη τριών προσώπων, του Νεκτάριου ως ο υπεύθυνος του συστήματος, του Μητροπολίτη Ησαΐα και του μοναχού Βαρνάβα. Για την ίδια υπόθεση είναι κατηγορούμενος και ο μοναχός Νεκτάριος αλλά θα εμφανιστεί σε άλλη δικάσιμο, αφού τα κατηγορητήρια είναι ξεχωριστά.