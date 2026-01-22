Η κακοκαιρία που επηρεάζει την Κύπρο μετακινούμενη από την Ελλάδα κοπάζει ωστόσο νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Ιταλία, ενώ την Κυριακή προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας πλησίον ή και πάνω από τις μέσες κλιματολογικές για την εποχή, δήλωσε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Ανδρέας Χατζηγεωργίου.

Από το βράδυ της Παρασκευής νέα χαμηλή πίεση που θα κινείται από τα βορειοανατολικά της Ιταλίας προς τα ανατολικά θα επηρεάσει την Κύπρο, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου, συνέχισε, προσθέτοντας ότι το απόγευμα του Σαββάτου ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, ωστόσο επικρατεί αβεβαιότητα αναφορικά με τον βαθμό των φαινομένων που δυνατόν να παρουσιαστούν το Σάββατο και ως εκ τούτου είναι πρόωρο να αναφερθεί εάν θα εκδοθεί προειδοποίηση.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και αργότερα, στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και αρχικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως το απόγευμα, στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο το απόγευμα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το βράδυ θα καταστεί συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, χωρίς περαιτέρω αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 19 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:

Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία Λευκωσία: 11°C 8°C 87% Αεροδρόμιο Λάρνακας: 15°C 11°C 84% Λεμεσός: 13°C 12°C 74% Αεροδρόμιο Πάφου: 17°C 13°C 54% Φρέναρος: 13°C 12°C 81% Πρόδρομος: 7°C 3°C 90% Πόλις Χρυσοχούς: 13°C 9°C 93%

Κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία θα επηρεάσει την Κύπρο

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηγεωργόυ ειπε πως κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης η ένταση των βροχών και της κακοκαιρίας θα είναι αυξημένη και ενδεχομένως στα παράλια της νήσου να μετατραπεί σε καταιγίδα με χαλάζι και εξήγησε ότι η κακοκαιρία στην Κύπρο οφείλεται στη χαμηλή πίεση που από την Τετάρτη επηρεάζει την Ελλάδα.

Διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της χαμηλής πίεσης που κινείται από την Ελλάδα εξασθενεί και δεν αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα με την πρόβλεψη να είναι ότι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε μεμονωμένες βροχές στα δυτικά, ορεινά και νοτιοδυτικά, δηλαδή την επαρχία Πάφου, τα ορεινά και ίσως την επαρχία Λεμεσού.

Από το βράδυ της Παρασκευής νέα χαμηλή πίεση που θα κινείται από τα βορειοανατολικά της Ιταλίας προς τα ανατολικά θα επηρεάσει την Κύπρο, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου, συνέχισε, προσθέτοντας ότι το απόγευμα του Σαββάτου ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, ωστόσο επικρατεί αβεβαιότητα αναφορικά με τον βαθμό των φαινομένων που δυνατόν να παρουσιαστούν το Σάββατο και ως εκ τούτου είναι πρόωρο να αναφερθεί εάν θα εκδοθεί προειδοποίηση.

Περαιτέρω ανέφερε ότι μετά το Σάββατο προβλέπεται να εξασθενίσει η χαμηλή πίεση με τον καιρό την Κυριακή και τη Δευτέρα να προβλέπεται συννεφιασμένος με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Ερωτηθείς αν μέχρι την Κυριακή η Κύπρος θα παραμείνει “στο ψυγείο”, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι την Παρασκευή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε σχέση με την Πέμπτη και πως αυτή θα κυμανθεί στο εσωτερικό και τα παράλια γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Πρόσθεσε ότι την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της νύχτας και την ημέρα πιθανόν στα ορεινά να σχηματιστεί παγετός με τη θερμοκρασία να είναι ένα με δύο βαθμούς χαμηλότερη από τις μέσες κλιματολογικές για την εποχή, και πως την Κυριακή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας πλησίον ή και πάνω από τις μέσες κλιματολογικές για την εποχή.

Ερωτηθείς αναφορικά με τους ανέμους που συνοδεύουν την κακοκαιρία είπε ότι για ακόμα κάποιες ώρες την Πέμπτη οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί μέχρι και σφοδροί από 6 μέχρι και 7 με 8 μποφόρ στα παράλια, ενώ αργότερα θα εξασθενήσουν στα 6 μποφόρ για να πνέουν το βράδυ της Πέμπτης πολύ ισχυροί 5 μποφόρ.

Εξήγησε ότι μέχρι τη Δευτέρα δεν προβλέπονται άνεμοι πέραν των 5 μποφόρ, και πως οι άνεμοι θα πνέουν στα 5 μποφόρ κατά διαστήματα κυρίως στα παράλια.