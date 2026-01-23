Η καύση παλιών υλικών σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Κισσόνεργας και Έμπας, είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή μικρού αποθηκευτικού χώρου αφού η φωτιά επεκτάθηκε πριν προλάβει να ελεγχθεί.

Το περιστατικό σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης σε μεταλλική αποθήκη μεταξύ Κισσόνεργας και Έμπας. Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου, ανταποκρίθηκε με δύο οχήματα για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην αποθήκη από μεταλλικό σκελετό και τσίγκους, σε αγροτικό δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Κισσόνεργας και Έμπας.

Εντός της αποθήκης υπήρχαν είδη αλουμινίου, ξυλείας καθώς και διάφορα εργαλεία. Από την πυρκαγιά κατέρρευσε μέρος της οροφής, ενώ καταστράφηκε και το περιεχόμενο της αποθήκης πριν η φωτιά κατασβηστεί από την Πυροσβεστική.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, είπε ο κ. Κεττής, η πυρκαγιά επεκτάθηκε στην αποθήκη από καύση σε παρακείμενο σωρό από άχρηστα υλικά.