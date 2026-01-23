Νέα διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση. Θα τεθεί ισχύ από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου.

Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάσουν κατά διαστήματα την Κύπρο, αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.

Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής είναι πιθανό τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.