Συνολικά 171 πρόστιμα επιβλήθηκαν την περίοδο 2024-2025 για παράνομες απορρίψεις αποβλήτων, τόσο από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Σημαντική συμβολή στον εντοπισμό των παρανομιών είχε η ολοκλήρωση της χαρτογράφησης περισσότερων από 600 σημείων παράνομης απόρριψης, μέσω συστημάτων GIS και δορυφορικών εικόνων.

Τα σημεία αυτά κοινοποιήθηκαν σε Δήμους και Κοινότητες, μέσω της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, προκειμένου να ενημερωθούν για τις περιοχές όπου καταγράφονται παράνομες απορρίψεις αποβλήτων και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες καθαρισμού. Το θέμα τέθηκε στη Βουλή έπειτα από σχετική ερώτηση της βουλευτού κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου, με αφορμή δηλώσεις της Βοηθού Επάρχου Πάφου ότι στην επαρχία εντοπίζονται περίπου 540 παράνομοι σκουπιδότοποι, οι οποίοι συνιστούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών.

Η βουλευτής ενημερώθηκε ότι ο σχεδιασμός της «Εκστρατείας Καθαριότητας – #WasteFreeCyprus» περιλαμβάνει την καταγραφή των σημείων από τις εμπλεκόμενες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την αξιολόγηση του κινδύνου με έμφαση σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και σε δασικές εκτάσεις, καθώς και την παροχή οικονομικής στήριξης προς τις ΑΤΑ, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής μέτρων αποτροπής επανάληψης του φαινομένου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ασκώντας συντονιστικό ρόλο, προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την αποτελεσματική συνεργασία με τις τοπικές Αρχές. Κατά το 2024, η εκστρατεία καθαριότητας ξεκίνησε τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, με τη συμμετοχή 106 ΑΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό καθαρίστηκαν 269 σημεία, με εκτιμώμενο όγκο αποβλήτων περίπου 4.300 τόνους, ενώ η συνολική οικονομική στήριξη ανήλθε στο €1 εκατ.

Για το 2025, δόθηκε έμφαση σε σημεία αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών, με τον καθαρισμό πέραν των 300 νέων σημείων, κατόπιν αιτημάτων 82 ΑΤΑ και με εκτιμώμενο κόστος €1,5 εκατ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων και διαχειριστές Πράσινων Σημείων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων πρόληψης.

Για την αποτροπή επανάληψης του φαινομένου διορίστηκαν 177 επιθεωρητές από τις ΑΤΑ και παραχωρήθηκαν εξουσίες έκδοσης εξώδικων προστίμων, τα οποία φθάνουν έως €20.000, με το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει αύξησή τους μέχρι και €40.000.

Τα έσοδα από τα πρόστιμα κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο και δύνανται να επιστρέφουν στις ΑΤΑ υπό μορφή χορηγίας. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νομοθεσίας, η ευθύνη για την καθαριότητα της υπαίθρου ανήκει πρωτίστως στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.