Την κατοχύρωση του δικαιώματος για άτομα με αναπηρία να διαθέτουν σκύλο βοηθό και να έχουν πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους καθώς και στα μέσα μεταφοράς, επιδιώκει να εξασφαλίσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν ξεχωριστά από τους βουλευτές Χρίστο Σενέκη και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.

Το εν λόγω νομοθετικό κενό, φαίνεται πως έβαλε τρικλοποδιά τουλάχιστον στα άτομα με οπτική αναπηρία στην Κύπρο, καθώς από τους περίπου 2.000 τυφλούς που ζουν στη χώρα μας, έχουν τέτοιο σκύλο μόλις πέντε ή και λιγότερα άτομα. Η τυχόν παρεμπόδιση των ΑμεΑ να εισέλθουν σε οποιονδήποτε χώρο με σκύλο βοηθό, προβλέπει σύμφωνα με την πρόταση που αναμένεται να καταθέσει ο κ. Θεοπέμπτου, πρόστιμο €4.000 για τον παραβάτη ή/και €8.000 σε περίπτωση επανάληψης.

Τα ζητήματα για τους σκύλους βοηθούς σε ό,τι αφορά την ευημερία και την εκπαίδευση των ίδιων των ζώων, τυχόν εξώδικα πρόστιμα για όποιους παρανομούν σε σχέση με την νομοθεσία και άλλες ρυθμίσεις, αναμένεται να ρυθμιστούν από την πρόταση Περί Σκύλων Βοηθείας Νόμο, την οποία θα καταθέσει προσεχώς ο βουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Στη Κύπρο ζουν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι με οπτική αναπηρία, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν μαζί τους σκύλο βοηθό, είπε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, υποδεικνύοντας πως μόλις 5 άνθρωποι διαθέτουν σήμερα σκύλο βοηθείας, καθώς δεν υπήρχε ρύθμιση και κατοχύρωση.

«Οι σκύλοι βοηθοί είναι τα μάτια των ατόμων με οπτική αναπηρία. Αν δεν υπάρξουν ποινές, αυτή η ρύθμιση θα είναι δώρο άδωρο», ανέφερε και πρόσθεσε, επίσης, ότι το κόστος για τον σκύλο βοηθό είναι αρκετά μεγάλο την ίδια στιγμή που τα άτομα με αναπηρία είναι οικονομικά ευάλωτα.

Εκ μέρους της Σχολής Τυφλών Απόστολος Βαρνάβας, η Πελαγία Καρπασίτη σημείωσε πως «έχουμε υπόψη μόνο για ένα άτομο με σκύλο βοηθό και αυτό είναι από την Ολλανδία και όχι από την Κύπρο». Πρέπει να εξεταστεί και το κόστος της εκπαίδευσης, η οποία ανέρχεται στις €50.000 και προσφέρεται μόνο στην Ελλάδα ή/ και άλλες χώρες του εξωτερικού, επεσήμανε.

Την προσοχή των βουλευτών εφιστά εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ο Αλέξης Αντωνιάδης, ο οποίος υπογράμμισε πως δεν αρκεί να ψηφιστεί μια πρόταση που να κατοχυρώνει το εν λόγω δικαίωμα. «Για να εφαρμοστεί χρειάζεται ένα ολιστικό πλαίσιο για τους σκύλους βοηθείας. Αυτή η πρόταση πρέπει να περάσει και να μπορεί να εφαρμοστεί», υπογράμμισε.

Την πρόταση νόμου που κατοχυρώνει το δικαίωμα των ΑμεΑ σε σκύλους βοηθούς στηρίζουν τα υπουργείο Παιδείας, Γεωργίας, Εργασίας και Υγείας καθώς και το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Επιπλέον, θετική στη ρύθμιση είναι και η Αστυνομία.

Εκ μέρους του Υπουργείο Μεταφορών, σημειώθηκε πως είναι δωρεάν η μεταφορά με λεωφορείο για τα ΑμεΑ και ότι υπάρχει οδηγία όπως εισέρχονται στα λεωφορεία και οι σκύλοι βοηθοί.