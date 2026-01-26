Δεν θα ανεχθούν περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

«Η μονομερής απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για τη μείωση των ημεραργιών Αστυνομικών έχει προκαλέσει καθολική αντίδραση. Διαπιστώνουμε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, Βουλευτές, οργανωμένα κινήματα, συντεχνίες, καθώς και πρώην Αρχηγοί – Υπαρχηγοί της Αστυνομίας έχουν ταχθεί δημόσια και ξεκάθαρα εναντίον της. Η πραγματικότητα αυτή καταδεικνύει ότι η εν λόγω απόφαση είναι απομονωμένη, αδικαιολόγητη και πλήρως αποκομμένη από την κοινωνία και τους θεσμούς», προσθέτει.

“Η συντεχνία θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη, συνδικαλιστική και θεσμική ενέργεια, εφόσον η απόφαση δεν αναθεωρηθεί άμεσα. Η ευθύνη για τις συνέπειες βαραίνει αποκλειστικά όσους αγνοούν τη φωνή των αστυνομικών και τη βούληση της κοινωνίας. Η αξιοπρέπεια των αστυνομικών δεν τυγχάνει διαπραγμάτευσης», καταλήγει.

ΚΥΠΕ