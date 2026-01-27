Έντονος βήχας και πυρετός είναι τα συμπτώματα τα οποία ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες με τους προσωπικούς γιατρούς να εξυπηρετούν καθημερινά δεκάδες ασθενείς.

«Έχουμε συνεχώς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης και γενικά με συμπτώματα όλων των ιώσεων του χειμώνα ενώ μεγάλος αριθμός δικαιούχων μας, επικοινωνούν μαζί μας λόγω πολύ έντονου βήχα ο οποίος τους ταλαιπωρεί», ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας προσωπικών γιατρών Μαίρη Αβρααμίδου.

«Πέραν από τη γρίπη και τις άλλες ιώσεις, έχουμε και περιστατικά κορωνοϊού, λιγότερα βεβαίως αλλά υπάρχουν και γενικά φαίνεται ότι η δραστηριότητα όλων των ιών στην κοινότητα συνεχίζεται».

Η περίοδος των εποχιακών λοιμώξεων «σίγουρα δεν έχει παρέλθει και οι πολίτες πρέπει να τηρούν χωρίς εκπτώσεις όλα τα μέτρα προστασίας προκειμένου να προστατεύουν τους εαυτούς τους και κυρίως τα άτομα του περιβάλλοντος τους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού», τόνισε η κ. Αβρααμίδου. Παράλληλα, υπέδειξε ότι «ήδη ανακοινώνονται θάνατοι ηλικιωμένων και χρόνιων ασθενών και αυτό πρέπει να το έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας».

Μεταξύ των θυμάτων της γρίπης στην Κύπρο περιλαμβάνεται κι ένα παιδάκι 4 ετών το οποίο κατέληξε χθες και δύο άνθρωποι 54 και 64 ετών με το σύνολο των θανάτων να έχει φθάσει τους 14 εκ των οποίων βεβαίως η πλειοψηφία αφορούσε ηλικιωμένους και υπερήλικες.

Ιδιαίτερη αναφορά στους θανάτους λόγω εποχιακών λοιμώξεων, κάνει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), στην τελευταία του επιδημιολογική αναφορά στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το ECDC, όπως καταγράφεται από το σύστημα EuroMOMO, παρατηρείται αυξημένη θνησιμότητα η οποία «οφείλεται κυρίως σε αυξημένους θανάτους σε αρκετές χώρες, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω».

Η μείωση των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται ότι, τουλάχιστον για τη Λεμεσό, ήταν προσωρινή αφού στο γενικό νοσοκομείο της Επαρχίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκε σημαντική αύξηση νοσηλευομένων με τα περιστατικά να αφορούν τόσο τη γρίπη Α όσο και τον covid-19.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη αυξήθηκε από 14 σε 25 και ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών με κορωνοϊό από ένας που ήταν το απόγευμα της Παρασκευής ανέβηκε στους 5 χθες το πρωί.